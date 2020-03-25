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Olimpíadas

Bach revela que adiamento da Olimpíada foi uma decisão em conjunto com o Japão

Segundo o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, definir uma nova data para os Jogos em 2021 será uma 'questão muito desafiadora'

Publicado em 25 de Março de 2020 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 10:46
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Olimpíadas em Tóquio, Japão, iria acontecer em 2020 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
Um dia depois do anúncio do adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 para o próximo ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, revelou nesta quarta-feira que a decisão não foi unilateral, mas sim tomada em conjunto com o governo do Japão, encabeçado pelo primeiro ministro Shinzo Abe.
"Logo em seu comentário inicial, Abe sugeriu o adiamento. Chegamos à conclusão que não podia ser uma decisão unilateral do COI, mas sim conjunta. Essa foi a sequência dos fatos. Seguimos nossa intenção inicial de nos adaptarmos à situação", disse Bach, em teleconferência à imprensa de todo o planeta, relatando como foi a conversa com o primeiro ministro japonês no dia anterior.
"Mas desde o princípio foi deixado claro que o cancelamento não era algo que o COI apoiava porque nossa missão é permitir que os sonhos dos esportistas sejam convertidos em realidade", prosseguiu o dirigente alemão. "O Japão estava muito confiante em seguir em frente. Para reorganizar Jogos de sucesso devemos estar unidos".

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Bach admitiu que definir uma nova data para os Jogos em 2021 será uma "questão muito desafiadora". E espera que essa decisão seja tomada o mais rápido possível. Nesta quinta-feira, membros do COI se reunirão em teleconferência com 33 federações internacionais para estudar o novo calendário.
"Há muitas questões a serem consideradas. Devemos chegar a uma solução o mais rápido possível, mas a prioridade é tomar uma decisão de qualidade, levando em consideração todos os nossos stakeholders (partes interessadas)", disse Bach, que insistiu que a voz dos atletas sempre foi levada em consideração. "Eles desempenham um papel muito importante. Eles participarão de qualquer consulta e decisão".
Com o risco de uma piora na pandemia do novo coronavírus, Bach sabe que isso poderia causar um novo adiamento ou até um cancelamento da Olimpíada e da Paralimpíada no Japão. "Queremos e organizaremos os Jogos apenas em um ambiente seguro para todos os participantes. Nossa força-tarefa considerará o cenário mais amplo. Não se restringe apenas aos meses de verão. Todas as opções estão na mesa", completou.

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