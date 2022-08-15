Evento de estreia da campanha de Lula é cancelado por questões de segurança

Fábio Zanini

SÃO PAULO - O evento oficial de estreia da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estava previsto para a manhã desta terça-feira (16) em uma fábrica da zona sul de São Paulo, foi cancelado por questões de segurança. Equipes que fazem a proteção de Lula mencionaram a razão aos organizadores da visita. O petista visitaria a metalúrgica MWM, no bairro de Jurubatuba, às 7h.

"A segurança do Lula disse que o local não era apropriado. É comum a gente fazer assembleia lá, cabe muita gente. Mas como é uma questão eleitoral e eles que têm as informações de segurança, não podemos contestar", diz Miguel Torres, presidente da Força Sindical.

Com mudança, campanha de Lula vai começar em uma fábrica de São Bernardo do Campo, nesta terça-feira (16) à tarde Crédito: Ricardo Stuckert/PT/Twitter

A visita havia sido acertada entre a campanha de Lula e lideranças da central sindical, que controla o sindicato dos metalúrgicos da capital.

"Eles disseram que o local não é seguro do ponto de rota de fuga, caso acontecesse alguma coisa. Foram hoje [segunda-feira (15)] fazer a vistoria. Também falaram que havia problema no acesso e coisas do tipo", completa Torres, que diz ter falado por telefone com os responsáveis pela segurança do ex-presidente.

A campanha oficialmente começa nesta terça (16). Com o cancelamento, o evento de estreia passou a ser uma visita na parte da tarde à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP), que está mantida.

O local tem forte simbolismo, pelo fato de as trajetórias do PT, de Lula e da CUT estarem ligadas à cidade do ABC.

A equipe da Polícia Federal que cuida da segurança de Lula enviou ofício a superintendências regionais do órgão com uma lista do que chama de "adversidades" enfrentadas para a proteção do petista nesta eleição. Em uma escala de risco de um a cinco, Lula foi enquadrado no nível máximo.

O grupo da PF cita na relação o "acesso a armas de letalidade ampliada decorrente das mudanças legais realizadas em 2019" entre os problemas a serem enfrentados ao longo da campanha eleitoral.