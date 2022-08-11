O que o PM acusado de matar jovem na Serra ainda estava fazendo nas ruas?

Confusão em mesa de sinuca termina com uma pessoa baleada na Serra, em maio passado Crédito: Reprodução

Polícia Militar prisão do soldado da Lucas de Figueiredo Pereira, de 37 anos, é mais um episódio que escancara como a corporação segue incapaz de dar respostas rápidas sobre a má atuação de seus membros. Lucas é suspeito de matar um jovem em uma distribuidora de bebidas na Serra durante uma briga motivada pelo consumo — pelo próprio policial — de um pino de cocaína que, segundo as investigações da Polícia Civil, pertencia à vítima.

Se a descrição do caso, isoladamente, é a própria definição de mundo cão, o roteiro fica ainda mais insólito quando se conhece a ficha criminal do policial, por mais paradoxal que isso seja.

Sabe-se, por essas duas situações, que o policial adotou duas vezes as coronhadas diante de contrariedades. E, em outro episódio, também repetiu o envolvimento em confusões em postos de gasolina. Em maio deste ano, novamente nesse tipo de estabelecimento, mas no bairro Manoel Plaza, na Serra, as câmeras flagraram o policial atirando no calcanhar de um homem após uma discussão durante uma partida de sinuca.

A pergunta que não quer calar: como esse policial ficou tanto tempo nas ruas, com um histórico de comportamentos tão inadequados a um agente da lei e da ordem, até atentar contra a vida de outra pessoa? Abusos de autoridade de membros do braço armado do Estado estão sempre à beira de uma tragédia. Mas a conduta à paisana dos policiais também deve ser acompanhada de perto pela corporação, e no caso de Lucas já havia razões suficientes para um afastamento preventivo.

Casos assim devem ser tratados com mais dedicação e seriedade pela Corregedoria e pela própria Justiça, sem corporativismos. O desgaste acaba sendo da própria imagem da corporação. Homens de farda que agem sem decoro devem ser afastados. Não há espaço para policiais com atitudes tão reprováveis. A punição deve vir, é claro, após passarem por investigação rigorosa, com direito à ampla defesa como qualquer outro cidadão brasileiro.