Confusão em jogo de sinuca termina com uma pessoa baleada na Serra

A disputa era na mesa de sinuca, mas acabou virando caso de polícia e com o saldo de uma pessoa baleada. Na manhã do último domingo (22), dois homens disputavam uma partida quando houve uma confusão em torno da bilhar. Com os ânimos acirrados, um dos jogadores sacou uma arma e disparou na direção do oponente. O tiro atingiu a vítima na região do calcanhar e gerou uma correria no estabelecimento, que fica dentro de um posto de combustíveis na Avenida Norte Sul, no bairro Manoel Plaza, na Serra

De acordo com informações repassadas pelo homem ferido aos policiais militares, a partida corria normalmente até o momento em que eles começaram a discutir. Na sequência, o rival na mesa efetuou o disparo, que atravessou o calcanhar da vítima. O disparo fez com que as demais pessoas no local saíssem dali e foi nesse momento que o homem que atirou conseguiu fugir em um Renault Sandero de cor branca.

Ainda no depoimento dado aos militares, a vítima, de 41 anos, não soube informar a identificação da pessoa que havia atirado nele. No local, os policiais também questionaram se o autor do disparo era conhecido, mas não obtiveram resposta.

NO HOSPITAL

Após ser baleado, o homem machucado foi socorrido por médicos do Samu e levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. Consta ainda no registro da ocorrência no Ciodes que a munição utilizada pelo atirador era calibre.40, efetuado por meio de uma pistola.

Enquanto isso, no posto de combustíveis, uma das pessoas que estava próximo à mesa de sinuca no momento do disparo repassou aos policiais que periciavam a área a numeração da placa do automóvel usado na fuga do suspeito.

O homem baleado no calcanharfoi socorrido ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação/ Sesa

Os policiais ainda tentaram ter acesso às imagens das muitas câmeras de segurança do estabelecimento, o que não foi possível no momento, visto que não tiveram acesso ao material gravado.

Em nota, a Polícia Civil informa que a ocorrência foi registrada como lesão corporal. O caso foi encaminhado ao 13º Distrito Policial, para ser apurado. A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.