Motorista suspeito de atropelar e matar mulheres em São Mateus é preso no ES

O motorista suspeito de atropelar e matar duas mulheres, em São Mateus, foi preso em Vitória nesta quarta (3)

O acidente ocorreu na tarde do dia 12 de fevereiro e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. Nas imagens, é possível ver Tatiane e Janaína no acostamento da rodovia federal, quando o carro surge em alta velocidade e atropela as duas com violência, como mostra o vídeo abaixo.