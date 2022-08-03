Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia no Norte

Motorista suspeito de atropelar e matar mulheres em São Mateus é preso no ES

Tatiana Almeida Monteiro e Janaína Barcelos Gomes foram atropeladas no acostamento da BR 381. Suspeito foi identificado como Darckson Teixeira Gomes, que não prestou socorro
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 ago 2022 às 18:23

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 18:23

Motorista que atropelou e matou mulheres em São Mateus é preso em Vitória
O motorista suspeito de atropelar e matar duas mulheres, em São Mateus, foi preso em Vitória nesta quarta (3) Crédito: Polícia Civil | Acervo pessoal
Foi preso na tarde desta quarta-feira (3) o motorista suspeito de atropelar e matar as trabalhadoras rurais Tatiana Almeida Monteiro, de 26 anos, e Janaína Barcelos Gomes, de 28 anos, na BR 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo em fevereiro deste ano. Darckson Teixeira Gomes, de 27 anos, tinha um mandado de prisão em aberto, emitido pela 1ª Vara Criminal de São Mateus. Ele foi localizado pela Polícia Civil enquanto trabalhava em uma empresa de instalação de internet, no Centro de Vitória.
O acidente ocorreu na tarde do dia 12 de fevereiro e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. Nas imagens, é possível ver Tatiane e Janaína no acostamento da rodovia federal, quando o carro surge em alta velocidade e atropela as duas com violência, como mostra o vídeo abaixo.
O motorista não prestou socorro e seguiu com o veículo após o atingir as trabalhadoras. Depois, ele deixou o carro em um local que fica cerca de 10 km de onde ocorreu o atropelamento, segundo testemunhas. Ele foi localizado pelos policiais de Vitória nesta quarta-feira (3), após informações passadas pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.
Por nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o processo judicial corre em segredo de Justiça e por este motivo detalhes não podem ser repassados. 
Na manhã desta quinta-feira (4), a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) informou que o motorista deu entrada no Centro de Triagem de Viana (CTV).
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do motorista. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

Atualização

04/08/2022 - 10:47
Após publicação desta matéria, a Secretaria de Estado da Justiça informou, nesta quinta-feira (4), que Darckson Teixeira Gomes deu entrada no Centro de Triagem de Viana. O texto foi atualizado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após 3 meses, famílias de jovens atropeladas e mortas no ES cobram respostas

10 dias de dor: famílias de jovens atropeladas em São Mateus pedem justiça

Motorista invade acostamento e mata duas mulheres atropeladas em São Mateus; veja vídeo

Polícia ainda busca por motorista que atropelou mulheres em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

atropelamento Grande Vitória Polícia Civil São Mateus Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025
Bolo de chocolate fofinho
Bolo de chocolate fofinho: confira receita passo a passo
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 06 a 12 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados