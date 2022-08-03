Motorista suspeito de atropelar e matar mulheres em São Mateus é preso no ES

Foi preso na tarde desta quarta-feira (3) o motorista suspeito de atropelar e matar as trabalhadoras rurais Tatiana Almeida Monteiro, de 26 anos, e Janaína Barcelos Gomes, de 28 anos, na BR 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo em fevereiro deste ano. Darckson Teixeira Gomes, de 27 anos, tinha um mandado de prisão em aberto, emitido pela 1ª Vara Criminal de São Mateus. Ele foi localizado pela Polícia Civil enquanto trabalhava em uma empresa de instalação de internet, no Centro de Vitória.
O acidente ocorreu na tarde do dia 12 de fevereiro e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. Nas imagens, é possível ver Tatiane e Janaína no acostamento da rodovia federal, quando o carro surge em alta velocidade e atropela as duas com violência, como mostra o vídeo abaixo.
O motorista não prestou socorro e seguiu com o veículo após o atingir as trabalhadoras. Depois, ele deixou o carro em um local que fica cerca de 10 km de onde ocorreu o atropelamento, segundo testemunhas. Ele foi localizado pelos policiais de Vitória nesta quarta-feira (3), após informações passadas pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.
Por nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o processo judicial corre em segredo de Justiça e por este motivo detalhes não podem ser repassados.
Na manhã desta quinta-feira (4), a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) informou que o motorista deu entrada no Centro de Triagem de Viana (CTV).
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do motorista. Assim que houver retorno o texto será atualizado.
Atualização
04/08/2022 - 10:47
Após publicação desta matéria, a Secretaria de Estado da Justiça informou, nesta quinta-feira (4), que Darckson Teixeira Gomes deu entrada no Centro de Triagem de Viana. O texto foi atualizado.