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Perseguição e prisão

Refém de assaltantes, motorista de app pula de carro e trio é detido em Vila Velha

Assalto aconteceu na noite desta terça-feira (16). Vítima ficou sob a mira de um revólver e levou uma coronha durante a ação dos criminosos

Publicado em 

17 ago 2022 às 11:56

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 11:56

Carro de motorista de aplicativo rendido por assaltantes em Vila Velha
Carro de motorista de aplicativo rendido por assaltantes em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ
Um motorista de aplicativo foi rendido e agredido por três assaltantes na noite desta terça-feira (16) em Vila Velha. Os suspeitos, dois jovens, de 18 e 21 anos, e um adolescente de 16 anos, acabaram detidos por policiais militares.
A vítima contou que, primeiro, um dos jovens solicitou uma corrida em Vista da Serra, na Serra, em direção ao bairro Jabaeté, em Vila Velha. Chegando ao local, o outro comparsa e o adolescente embarcaram no veículo. O ponto de desembarque foi alterado para a Praia de Itaparica, onde ele foi rendido pelos assaltantes.
Segundo a vítima, quem estava armado era o adolescente, que o ameaçava a todo o momento e chegou a agredi-lo com uma coronhada.
"É a primeira vez que passo por isso. Eu achei que eles iam me pegar pra dar ataque nos rivais deles. Ele disse que ia me dar um tiro, que era pra eu levantar o vidro"
Motorista - Vítima de assalto
O trio roubou o celular, o relógio e também o dinheiro do motorista de aplicativo, porém, quando o carro parou em um semáforo, a vítima conseguiu abrir a porta e fugiu.
O motorista encontrou uma equipe da Polícia Militar, que passou a perseguir os suspeitos. O trio abandonou o carro e fugiu a pé em direção à praia.
Durante a fuga, um dos suspeitos chegou a atirar contra os miliares, mas eles acabaram detidos. Ninguém se feriu. Todos os pertences da vítima, com exceção do celular que um dos suspeitos teria jogado na praia, foram recuperados.
Na Delegacia Regional do município, os dois homens foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o adolescente responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime e foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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