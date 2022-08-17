Acidente com caminhão de arroz deixa quatro feridos no Sul do ES

Quatro pessoas que estavam em um caminhão – carregado com sacos de arroz – ficaram feridas após o veículo tombar na BR 482, no limite entre os municípios de Guaçuí e Alegre, na Região do Caparaó capixaba, na manhã desta quarta-feira (17). As causas do acidente não foram informadas. Os feridos são o motorista e três ajudantes, e eles foram socorridos para um pronto-socorro da região.
Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram no socorro aos ocupantes do caminhão. O pronto-socorro de Guaçuí, para onde os quatro feridos foram levados, não informou o estado de saúde das vítimas. A BR 482 chegou a ser interditada às 11h20 para atendimento à ocorrência, mas foi liberada por volta de meio-dia.