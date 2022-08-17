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Na BR 482

Acidente com caminhão de arroz deixa quatro feridos no Sul do ES

Veículo tombou na manhã desta quarta-feira (17), no limite entre os municípios de Guaçuí e Alegre. Motorista e três ajudantes ficaram feridos e foram socorridos para um pronto-socorro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 ago 2022 às 12:53

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 12:53

Caminhão carregado com arroz tombou na BR482
Caminhão carregado com arroz tombou na BR482 Crédito: Divulgação/ PM
Quatro pessoas que estavam em um caminhão – carregado com sacos de arroz – ficaram feridas após o veículo tombar na BR 482, no limite entre os municípios de Guaçuí Alegre, na Região do Caparaó capixaba, na manhã desta quarta-feira (17). As causas do acidente não foram informadas. Os feridos são o motorista e três ajudantes, e eles foram socorridos para um pronto-socorro da região. 
Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram no socorro aos ocupantes do caminhão. O pronto-socorro de Guaçuí, para onde os quatro feridos foram levados, não informou o estado de saúde das vítimas. A BR 482 chegou a ser interditada às 11h20 para atendimento à ocorrência, mas foi liberada por volta de meio-dia. 

Caminhão de arroz toma e deixa quatro pessoas feridas no Caparaó

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