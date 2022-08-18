Acidente: carro arranca portão e acerta mulher com bebê em Vila Velha

Uma sequência de acidentes na Avenida Luciano das Neves, na altura do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, deixou ao menos uma pessoa ferida na tarde desta quinta-feira (18). A confusão envolveu um Toyota Corolla, um ônibus do Sistema Transcol e uma pedestre que carregava um bebê no colo.
De acordo com a Guarda Municipal, um "motorista alcoolizado – que se recusou a fazer o teste do bafômetro – saiu de uma garagem, derrubou o portão e atropelou uma mulher e uma criança, batendo em um ônibus na sequência". O trânsito na via chegou a ser prejudicado, mas já estava totalmente liberado por volta das 18h.
Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram uma equipe do Samu socorrendo uma mulher (veja acima). No colo de outra pessoa estaria o bebê dela, aparentemente sem ferimentos. Nas imagens também dá para ver policiais entrando no imóvel do qual o carro teria saído.
De acordo com uma testemunha que preferiu não ser identificada, o acidente aconteceu por volta das 16h30. "O motorista do carro saiu transtornado de uma casa noturna que funciona nesse imóvel e arrancou o portão, que atingiu a mulher que estava carregando um bebê no colo", contou.
"A mulher e a criança foram parar do outro lado da avenida e, logo em seguida, passou um ônibus que atingiu esse carro, que acabou rodando na pista e também parou só no outro lado. O motorista está dentro do veículo da polícia, e a mulher foi socorrida. Está todo mundo aqui no local ainda", completou.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) a respeito do acidente. Assim que qualquer retorno for dado, este texto será atualizado.