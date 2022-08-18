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Acidente: carro arranca portão e acerta mulher com bebê em Vila Velha

Corolla saiu de uma garagem, arrancou o portão, que atingiu a mulher com a criança; na sequência, o veículo ainda foi atingido por um Transcol na Avenida Luciano das Neves
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

18 ago 2022 às 18:22

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 18:22

Uma sequência de acidentes na Avenida Luciano das Neves, na altura do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, deixou ao menos uma pessoa ferida na tarde desta quinta-feira (18). A confusão envolveu um Toyota Corolla, um ônibus do Sistema Transcol e uma pedestre que carregava um bebê no colo.
De acordo com a Guarda Municipal, um "motorista alcoolizado – que se recusou a fazer o teste do bafômetro – saiu de uma garagem, derrubou o portão e atropelou uma mulher e uma criança, batendo em um ônibus na sequência". O trânsito na via chegou a ser prejudicado, mas já estava totalmente liberado por volta das 18h.
Vila Velha
A mulher que foi atingida precisou ser socorrida pelo Samu no meio da Luciano das Neves Crédito: Internauta
Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram uma equipe do Samu socorrendo uma mulher (veja acima). No colo de outra pessoa estaria o bebê dela, aparentemente sem ferimentos. Nas imagens também dá para ver policiais entrando no imóvel do qual o carro teria saído.
De acordo com uma testemunha que preferiu não ser identificada, o acidente aconteceu por volta das 16h30. "O motorista do carro saiu transtornado de uma casa noturna que funciona nesse imóvel e arrancou o portão, que atingiu a mulher que estava carregando um bebê no colo", contou.
Vila Velha
O Corolla acabou atingido no lado do motorista e ficou bastante danificado Crédito: Divulgação/Guarda de Vila Velha
"A mulher e a criança foram parar do outro lado da avenida e, logo em seguida, passou um ônibus que atingiu esse carro, que acabou rodando na pista e também parou só no outro lado. O motorista está dentro do veículo da polícia, e a mulher foi socorrida. Está todo mundo aqui no local ainda", completou.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) a respeito do acidente. Assim que qualquer retorno for dado, este texto será atualizado.

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