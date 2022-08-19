Dupla foge e abandona 13 quilos de cocaína em comprimidos, em Cariacica

Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta , um teste foi feito na delegacia utilizando um reagente como forma de identificar a substância.

A polícia foi ao local após receber uma denúncia de que uma casa estava sendo usada por traficantes para preparo de drogas. Os comprimidos foram encontrados com ajuda de uma cadela farejadora depois que os militares tentaram abordar os suspeitos. Ninguém foi preso.