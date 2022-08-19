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Apreensão policial

Dupla foge e abandona 13 quilos de cocaína em comprimidos, em Cariacica

O entorpecente estava em sete pacotes plásticos. Também foram apreendidos mais de 200 pinos vazios. Ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2022 às 21:58

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 21:58

Droga foi apreendida em Flexal II, Cariacica
A droga foi apreendida em Flexal II, em Cariacica, mas ninguém foi preso Crédito: Tarciane Vasconcelos
Policiais militares apreenderam, nesta quinta-feira (18), 13 quilos de cocaína em formato de comprimidos no bairro Flexal II, em Cariacica. O material estava com dois suspeitos, que fugiram quando viram os policiais. Os compridos estavam em sete pacotes plásticos. Também foram apreendidos mais de 200 pinos vazios.
Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, um teste foi feito na delegacia utilizando um reagente como forma de identificar a substância.
A polícia foi ao local após receber uma denúncia de que uma casa estava sendo usada por traficantes para preparo de drogas. Os comprimidos foram encontrados com ajuda de uma cadela farejadora depois que os militares tentaram abordar os suspeitos. Ninguém foi preso.

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