Tradicional vendedor de cocadas do Centro de Vitória tem panelas furtadas

Panelas furtadas de comerciante eram usadas por ele há vários anos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O comerciante Antônio de Jesus do Nascimento, conhecido como Baiano, que vende cocada na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, teve duas panelas - seus instrumentos de trabalho - furtadas na madrugada de quarta-feira (17).

Nas imagens de câmeras de segurança, um homem aparece mexendo na barraca de cocada e levando duas panelas grandes do comerciante.

Suspeito foi flagrado furtando panelas de vendedor de cocadas no Centro de Vitória Crédito: Reprodução

De acordo com ele, o cadeado foi arrombado e o prejuízo é de quase R$ 2 mil, considerando o custo das panelas de ferro e as vendas perdidas.

"Eram os meus únicos instrumentos de trabalho. O valor de cada uma pode chegar a R$ 670. Eles jogaram algumas cocadas que estavam prontas e somando pode chegar no valor de R$ 300. Fiquei um dia inteiro sem trabalhar, meu rendimento diário gira em torno de R$ 300, ou seja, fiquei com bastante prejuízo", contou o comerciante.

O comerciante disse que vai voltar a trabalhar nesta quinta-feira (18) com duas panelas emprestadas e vai denunciar o caso à Polícia Civil.

Comerciante Antônio de Jesus do Nascimento, conhecido como Baiano, atua na Praça Costa Pereira Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Comecei a vender cocada 25 anos atrás, era eu e mais uma pessoa. Depois eu fui tocando barco sozinho, também sou dono da banca de revista ao lado do meu comércio. Criei três filhos, paguei os estudos da minha esposa em arquitetura, construí minha casa, tudo com o dinheiro das minhas vendas de cocadas", disse o comerciante.