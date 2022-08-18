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Dom João Batista

Motorista de ônibus é assassinado a tiros em rua de Vila Velha

David Melo, de 33 anos, era motorista da viação Praia Sol. Ele foi morto na manhã desta quarta (17) no bairro Dom João Batista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2022 às 10:11

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 10:11

David Melo tinha 33 anos e era motorista de ônibus do Transcol
David Melo tinha 33 anos e era motorista de ônibus do Transcol Crédito: Arquivo Pessoal
Um motorista de ônibus foi assassinado a tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, nesta quarta-feira (17). Identificado como David Melo, de 33 anos, ele trabalhava para a viação Praia Sol, que possui itinerários do Sistema Transcol no município.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), David trabalhava anteriormente como manobrista e havia se tornado motorista há pouco tempo.
Polícia Militar informou que, por volta das 10h de quarta-feira, David foi baleado em uma rua do bairro. Ele morreu no local do crime e ninguém soube informar a motivação. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", informou a corporação, em nota.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou.

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