Motorista de ônibus é assassinado a tiros em rua de Vila Velha

Um motorista de ônibus foi assassinado a tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, nesta quarta-feira (17). Identificado como David Melo, de 33 anos, ele trabalhava para a viação Praia Sol, que possui itinerários do Sistema Transcol no município.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), David trabalhava anteriormente como manobrista e havia se tornado motorista há pouco tempo.
A Polícia Militar informou que, por volta das 10h de quarta-feira, David foi baleado em uma rua do bairro. Ele morreu no local do crime e ninguém soube informar a motivação. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", informou a corporação, em nota.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou.