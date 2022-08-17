Crime em Guarapari: inquérito é concluído com dois presos e um foragido

O crime, que aconteceu no bairro Jardim Boa Vista, foi todo gravado por câmeras (confira acima). Nas imagens, é possível ver que dois suspeitos saem de um carro branco e vão até o portão da vítima. Um deles bate e a dupla aguarda o empresário sair para atender. Em seguida, eles atiram e fogem no veículo.

A vítima ainda atravessa a rua, mas cai na calçada do outro lado. Na época, familiares contaram ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, que Hugo estava dentro da residência quando os suspeitos chegaram de carro. Segundo a família do empresário, os criminosos chamaram a vítima pelo nome. Hugo chegou a ser socorrido e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Hugo José Gomes, comerciante assassinado em Guarapari Crédito: Arquivo da família

O empresário era dono de jet bananas — equipamentos infláveis — utilizados em passeios no mar. Familiares disseram que Hugo era uma pessoa tranquila e que desconheciam qualquer tipo de desavença que o envolvesse.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi remetido à Justiça no dia 28 de junho, indiciando três suspeitos. No dia 1ª de julho, no entanto, A Gazeta tinha solicitado informações sobre o caso à corporação, que, à época, respondeu que estava em investigação e que ainda seria concluído.

A reportagem solicitou à assessoria uma entrevista com o delegado responsável e também à Polícia Militar mais detalhes sobre a prisão do segundo criminoso. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado.