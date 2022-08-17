Ao ouvir hino gospel, suspeito de assalto em Vitória chora: 'Ora por mim'

Suspeito foi detido por agentes da Guarda de Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma das vítimas do suspeito de tentar assaltar duas passageiras em um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta quarta-feira (17), no Centro de Vitória, informou que, após anunciar o crime, o homem chorou e pediu orações quando ela cantou um hino evangélico. Após tentar roubar duas mulheres no coletivo, o indivíduo foi contido por passageiros, detido pela Guarda Municipal e levado para a Delegacia Regional da Capital.

As tentativas de assalto ocorreram em um ônibus da linha 572 (Terminal de Laranjeiras xTerminal de São Torquato, via Beira-Mar). O homem de 24 anos foi contido por passageiros quando o coletivo passava pela Avenida Beira Mar, no Centro. O motorista parou o veículo e o suspeito foi levado para fora, onde aguardaram a chegada da Guarda Municipal. Os agentes encontraram com o suspeito uma faca e uma arma falsa e ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.

De acordo com a Guarda Municipal, testemunhas relataram que o homem teria embarcado no Terminal de São Torquato e quando o coletivo passava perto da Cinco Pontes, tentou assaltar uma jovem – que desceu no ponto da Vila Rubim e alertou outra passageira, uma doméstica de 50 anos, que depois também foi abordada pelo suspeito.

Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima disse que, na hora do crime, começou a cantar uma música evangélica. Foi quando o suspeito chorou antes de roubá-la.

"Vi a faca e o revólver e fiquei com medo. Ele falou 'passa a bolsa'. Eu segurei a alça e ele puxou. Na hora que ele pegou a bolsa eu comecei a cantar um hino. Aí pediram para eu orar para ele. Ele começou a chorar e pediu para orar para ele, dizendo: 'Ora por mim, gente. Eu não sou assim'" X. - Doméstica de 50 anos, vítima de assalto

Depois de tentar roubar a mulher ele ameaçou os passageiros com a arma e muita gente ficou com medo. Algumas pessoas se jogaram no chão e outras tentaram se esconder por não saberem que se tratava de uma arma falsa.

"Ele falou motorista para o ônibus que está tendo assalto. Tinha criança, gente passando mal e na hora que o motorista freou e parou duas mulheres desceram correndo e eu fui para frente. Ele ficou apontando a arma. O motorista conseguiu ajuda e puxou ele de dentro do ônibus. O pessoal amontoou em cima dele", disse a mulher.

O homem tentou fugir, mas foi detido pelos passageiros até a chegada da Guarda Municipal. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado à Delegacia Regional, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. "Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana", informou a Polícia Civil.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) – que responde pelas empresas que operam o Sistema Transcol, também foi demandado, mas a assessoria apenas informou que para assuntos referentes à segurança pública a polícia deve ser acionada.

*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta