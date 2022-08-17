Preso suspeito de espancar homem até a morte em Rio Bananal

Francismar da Silva de Souza, de 34 anos, se entregou para a polícia e confessou o crime. Crédito: Polícia Civil | Divulgação

A agressão ocorreu no dia 5 de agosto desde ano. Segundo a PC, os dois homens estavam sentados no bar, bebendo. A discussão começou após Francismar cobrar uma dívida de R$ 300 da vítima.

Júlio César foi golpeado com socos que o levaram a perder a consciência e depois foi chutado na região da cabeça. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Alfredo Pinto Santana, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia conseguiu identificar e localizar o suspeito. Os policiais convenceram o homem a se apresentar na Delegacia Regional de São Mateus, onde ele confessou que agrediu a vítima e foi cumprido o mandado de prisão preventiva.