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Briga de bar

Preso suspeito de espancar homem até a morte em Rio Bananal

Júlio Cezar Casagrande, de 40 anos, foi espancado por Francismar da Silva de Souza após um desentendimento. Suspeito se entregou e confessou o crime
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 ago 2022 às 15:00

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 15:00

Francismar da Silva de Souza, de 34 anos, se entregou para a polícia e confessou o crime.
Francismar da Silva de Souza, de 34 anos, se entregou para a polícia e confessou o crime. Crédito: Polícia Civil | Divulgação
A polícia prendeu o suspeito de espancar até a morte Júlio Cezar Casagrande, de 40 anos, após um desentendimento em um bar na localidade de Primavera, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que identificou o autor do crime como Francismar da Silva de Souza, de 34 anos, e foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele por homicídio. O suspeito se entregou para a polícia e confessou o crime. A prisão ocorreu na última quinta-feira (11), mas a informação só foi divulgada nesta quarta-feira (17).
A agressão ocorreu no dia 5 de agosto desde ano. Segundo a PC, os dois homens estavam sentados no bar, bebendo. A discussão começou após Francismar cobrar uma dívida de R$ 300 da vítima.
Júlio César foi golpeado com socos que o levaram a perder a consciência e depois foi chutado na região da cabeça. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Alfredo Pinto Santana, mas não resistiu aos ferimentos.
A polícia conseguiu identificar e localizar o suspeito. Os policiais convenceram o homem a se apresentar na Delegacia Regional de São Mateus, onde ele confessou que agrediu a vítima e foi cumprido o mandado de prisão preventiva.
Francismar foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde segue à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, ele já respondeu por outro homicídio, além de furto, embriaguez ao volante e desacato.

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