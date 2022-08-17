Crime em zona rural foi cometido por trio, segundo polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Polícia prende dupla acusada de roubos na zona rural de Guarapari

Dois homens foram presos acusados de serem os responsáveis por um roubo em que as vítimas foram feitas refém em abril deste ano na zona rural de Guarapari . Além da prisão dos homens de 19 e 23 anos, foi decretada a prisão de um terceiro integrante do grupo, considerado foragido.

Os presos são:

Zaqueu Gonçalves Alves, de 23 anos



Marcos Estevam Custódio Modesto, de 19 anos



O terceiro integrante, considerado foragido, é:

Danilo Gonçalves Alves, de 30 anos



A Polícia Civil divulgou imagens dos presos e também do homem considerado foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O crime foi cometido no dia 6 de abril, na localidade de Várzea Nova, às margens da BR 101, em Guarapari. Segundo a Polícia Civil, sete pessoas da mesma família, incluindo três crianças, foram rendidas e mantidas sob ameaças. Houve uso de armas de fogo na ação, inclusive uma submetralhadora. Ao todo, foram roubados R$ 20 mil, um revólver calibre 38 e diversos outros objetos.

CRIME ANTERIOR

Durante as investigações do crime cometido em abril, a equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari descobriu que dois dos três criminosos haviam cometida outra ação criminosa no dia 14 de fevereiro.

Desta vez, um casal proprietário de uma pequena pousada na localidade de Jabuticaba, também em Guarapari, foi alvo dos criminosos. Foram levados R$ 3.400,00, três armas de fogo e joias avaliadas em cerca de R$ 300 mil. Armas roubadas do casal foram utilizadas no crime de abril.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari, Guilherme Eugênio, um dos criminosos presos já confessou o envolvimento dele em um dos roubos.