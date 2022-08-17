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Suspeito de tráfico é preso após receber R$ 200 mil em drogas na Serra

Segundo a polícia, o detido era o responsável por guardar e distribuir drogas na cidade. Foram apreendidos 105 kg de maconha e 2 de cocaína na residência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2022 às 18:14

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 18:14

Suspeito de tráfico é preso após receber R$ 200 mil em drogas na Serra
Um homem de 38 anos que não teve o nome divulgado foi preso dentro de casa no bairro José de Anchieta, na Serra, na última sexta-feira (19), por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele era o responsável por guardar e distribuir drogas na cidade. Foram apreendidos 105 kg de maconha e outros dois de cocaína dentro da residência, o equivalente a R$ 200 mil reais em entorpecentes.
De acordo com a apuração da repórter Juirana Nobres, da TV Gazeta, a droga veio do Paraguai, mas passou por São Paulo antes de chegar ao Espírito Santo. A polícia monitorou a rotina do suspeito durante 15 dias até a data da prisão.
Na madrugada do dia 11 de agosto, segundo a polícia, o homem recebeu uma quantidade de drogas em caixas de ovos. Um veículo teria parado no local e descarregado toda a carga. O motorista não foi preso.
Mais de 100 quilos de drogas foram apreendidas em casa na Serra
Toda a droga, incluindo maconha e cocaína, foi apreendida em uma casa na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Por outro lado, o homem que recebeu e guardou a droga dentro de casa foi preso pela polícia. Ao ser abordado, ele afirmou que não tinha envolvimento com o tráfico e trabalhava como motorista de aplicativo. A ocupação, no entanto, não foi confirmada pela polícia. Ele não tinha passagem pela polícia.
O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Ele responderá por tráfico de drogas e pode ficar preso por até 15 anos.

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