Your browser does not support the audio element. Suspeito de tráfico é preso após receber R$ 200 mil em drogas na Serra

Um homem de 38 anos que não teve o nome divulgado foi preso dentro de casa no bairro José de Anchieta, na Serra , na última sexta-feira (19), por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele era o responsável por guardar e distribuir drogas na cidade. Foram apreendidos 105 kg de maconha e outros dois de cocaína dentro da residência, o equivalente a R$ 200 mil reais em entorpecentes.

TV Gazeta, a droga veio do Paraguai, mas passou por De acordo com a apuração da repórter Juirana Nobres, da, a droga veio do Paraguai, mas passou por São Paulo antes de chegar ao Espírito Santo . A polícia monitorou a rotina do suspeito durante 15 dias até a data da prisão.

Na madrugada do dia 11 de agosto, segundo a polícia, o homem recebeu uma quantidade de drogas em caixas de ovos. Um veículo teria parado no local e descarregado toda a carga. O motorista não foi preso.

Toda a droga, incluindo maconha e cocaína, foi apreendida em uma casa na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Por outro lado, o homem que recebeu e guardou a droga dentro de casa foi preso pela polícia. Ao ser abordado, ele afirmou que não tinha envolvimento com o tráfico e trabalhava como motorista de aplicativo. A ocupação, no entanto, não foi confirmada pela polícia. Ele não tinha passagem pela polícia.