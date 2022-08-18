Personal é agredido com coronhadas por PM na frente de boate em Vitória

Um personal trainer de 28 anos foi brutalmente espancado por um policial militar, identificado como Marcos Vinícius Pires do Santos, durante uma confusão na saída de uma boate que fica no bairro Praia do Canto, em Vitória , na noite desta quarta-feira (17). A Polícia Militar informou que o caso está sendo acompanhado pela Corregedoria da corporação.

Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram o momento das agressões (veja acima). O policial militar aparece de camisa branca, discutindo com outro homem. Em seguida, ele começa a agredir o personal trainer, que recebe socos, chutes e coronhadas de Marcos Vinícius.

A vítima teve machucados na cabeça, nas mãos e nos joelhos. O personal trainer – que pediu para não ser identificado – contou que, no momento das agressões, Marcos Vinicius estava com a arma na mão e ainda agrediu um amigo dele, que tentou defendê-lo.

"Só porrada, porrada e porrada. Minha colega tentando afastar dizendo: ‘Moço, não é ele. Você está errado’. Ele se afastou, voltou, me deu mais dois chutes com a arma em posse. Ele deu quatro coronhadas na minha cabeça, quando meu colega tentou me defender, deu duas coronhadas na boca dele também", disse em entrevista ao repórter Aurélio Freitas, da TV Gazeta.

"Pensei na minha família. Eu só pedi a Deus para sair dali todo arranhado, mas, pelo menos, com vida " X. - Personal trainer agredido por PM

No registro da ocorrência feito pela Polícia Militar , há a descrição das agressões. Consta no documento que Marcos Vinícius agrediu o personal trainer com coronhadas enquanto ele estava caído no chão, acertando a cabeça dele, e que um amigo da vítima também foi atingido com coronhadas no rosto.

Marcos Vinicius trabalha no Primeiro Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo. Em nota, a PM informou que está acompanhando o caso por meio da Corregedoria e que aguarda envio de documentação pela Polícia Civil para dar início às investigações.

Personal trainer de 28 anos levou quatro coronhadas na cabeça de PM Crédito: TV Gazeta

PM SERÁ OUVIDO QUANDO VOLTAR AO TRABALHO

O soldado Marcos Vinícius Pires dos Santos será ouvido pela primeira vez no caso assim que voltar ao trabalho. Não foi informada uma data para o retorno da folga, que deve acontecer ainda nesta semana.

Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (18), o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar , tenente-coronel Leandro Menezes, afirmou que a corporação pode instalar sindicância interna, procedimento administrativo ou inquérito policial militar para apurar a conduta do soldado.

O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Leandro Menezes Crédito: Alberto Borém

Perguntado sobre a apuração da agressão cometida contra o personal trainer, o comandante enfatizou que o caso começou a ser investigado a partir do registro do boletim de ocorrência.

"A partir do boletim, seja pela Polícia Civil ou pela nossa (PM) corregedoria, o caso será apurado com o acompanhamento do Ministério Público do Espírito Santo. Ele ainda não foi oficialmente ouvido, mas isso acontecerá quando se apresentar na próxima escala de serviço", detalhou.

Sem especificar o que pode acontecer com o soldado, o tenente-coronel Leandro Menezes lembrou que o código de ética prevê situações em que o militar pode perder o direito de utilizar arma de fogo e até ser afastado.

PM ENVOLVIDO EM OUTROS DOIS CASOS

Marcos Vinícius também está envolvido em pelo menos outros dois casos de repercussão. Um deles envolve o motoboy Isaque Rezende de Araújo , que acabou ferido por um tiro durante abordagem policial, em São Pedro, em dezembro de 2020. A corregedoria da Polícia Militar concluiu que houve indícios da prática de crime militar e transgressão da disciplina na conduta de Marcos e mais três PMs.

Dias depois, Marcos foi envolvido em outro caso de agressão, também na região de São Pedro. Na abordagem policial, duas pessoas foram agredidas. Vídeo feito por moradores e anexado ao processo na Justiça estadual mostra dois homens com as mãos na parede. São revistados. Segundo a denúncia do MPES, é o momento em que são xingados e agredidos.