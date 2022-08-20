Homem é morto a tiros ao sair de casa em Marechal Floriano

A Polícia Civil de Marechal Floriano investiga o homicídio ocorrido na noite de sexta (19) Crédito: Polícia Civil

Um homem de 29 anos foi morto com pelo menos quatro tiros por volta das 21h45 de sexta-feira (19), na Rua Teobaldo Rupf, no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano , na região Serrana do Estado A vítima foi identificada como Jidenildo Ribeiro da Silva, que era morador da cidade.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar , policiais foram acionados para verificar a informação de que havia um indivíduo baleado no bairro Santa Rita.

No local do crime, uma mulher relatou à PM que estava na casa de alguns amigos, junto com o companheiro, Jidenildo, fazendo uso de bebida alcoólica e cocaína.

Ela disse que, em determinado momento, desceu a escada da residência junto com Jidenildo. Foi quando, ao chegar à rua, ele teria sido surpreendido por um suspeito, que estava escondido na marquise de uma casa e realizou os disparos contra a vítima. A mulher relatou que voltou correndo para o interior da residência, trancou a porta e saiu somente quando as equipes da Polícia Militar chegaram. O autor do crime fugiu em uma moto.

A Polícia Civil também foi acionada e a perícia encontrou perfurações na cabeça, nas nádegas e também em uma das axilas de Jidenildo. No bolso do homem executado foi encontrado um papelote de cocaína e R$ 150,00 em dinheiro. O celular que estava com a mulher também foi recolhido para ser periciado. Na sequência, o corpo foi levado ao Departamento Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil, por sua vez, destacou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano e até o momento nenhum suspeito foi detido.