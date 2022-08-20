Homem é morto a tiros ao sair de casa em Marechal Floriano

Um homem de 29 anos foi morto com pelo menos quatro tiros por volta das 21h45 de sexta-feira (19), na Rua Teobaldo Rupf, no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano, na região Serrana do Estado A vítima foi identificada como Jidenildo Ribeiro da Silva, que era morador da cidade.
De acordo com a assessoria da Polícia Militar, policiais foram acionados para verificar a informação de que havia um indivíduo baleado no bairro Santa Rita.
No local do crime, uma mulher relatou à PM que estava na casa de alguns amigos, junto com o companheiro, Jidenildo, fazendo uso de bebida alcoólica e cocaína.
Ela disse que, em determinado momento, desceu a escada da residência junto com Jidenildo. Foi quando, ao chegar à rua, ele teria sido surpreendido por um suspeito, que estava escondido na marquise de uma casa e realizou os disparos contra a vítima. A mulher relatou que voltou correndo para o interior da residência, trancou a porta e saiu somente quando as equipes da Polícia Militar chegaram. O autor do crime fugiu em uma moto.
A Polícia Civil também foi acionada e a perícia encontrou perfurações na cabeça, nas nádegas e também em uma das axilas de Jidenildo. No bolso do homem executado foi encontrado um papelote de cocaína e R$ 150,00 em dinheiro. O celular que estava com a mulher também foi recolhido para ser periciado. Na sequência, o corpo foi levado ao Departamento Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil, por sua vez, destacou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.