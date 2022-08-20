"Ação evitou bloqueio de vias em Vitória", diz secretário de Segurança do ES

Na manhã deste sábado (20), o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Marcio Celante, manifestou-se em vídeo sobre os momentos de pânico e medo vividos por moradores da região de Bento Ferreira e outras áreas de Vitória, na noite desta sexta-feira (19), quando criminosos fizeram disparos do alto do morro de Jesus de Nazareth na direção dos carros que passavam pelas avenidas Marechal Mascarenhas de Moraes e Leitão da Silva.
Na explicação de cerca de um minuto encaminhada à reportagem de A Gazeta, Celante condenou a ação criminosa e garantiu que a Polícia Militar se faz presentes em todos os município do Estado no combate à criminalidade. Ele explicou que os disparos foram em reação à morte de um membro da facção que atua na região no mesmo dia.
"Na manhã da última sexta-feira, numa ocorrência no bairro Jesus de Nazareth, um confronto entre a Polícia Militar com traficantes e criminosos desse bairro, um indivíduo foi alvejado, indo a óbito no hospital. Durante a saturação e a presença da Polícia Militar, foi possível a apreensão de drogas e armas provenientes do tráfico", disse o chefe da Sesp.
"Já no início da tarde, houve uma tentativa de bloqueio das vias que dão acesso a esse bairro, mas com uma ação imediata da PM foi possível evitar esse bloqueio e dar tranquilidade a rotina diária daqueles moradores. A Polícia Militar se faz presente em Jesus de Nazareth e em todos os bairros do Espírito Santo", enfatizou Celante.
A reportagem da TV Gazeta solicitou a participação do secretário no ES 1 deste sábado (19) para mais explicações sobre o caso, mas somente o vídeo oficial foi divulgado.
MUITOS TIROS E FOGUETÓRIO
Apesar da fala em garantia de segurança dada pelo secretário, o que se viu no começo da noite foi a apreensão de quem estava em meio aos caminhos imprevisíveis dos disparos e escutava o intenso foguetório.
Para evitar que veículos e pessoas fossem atingidas, o fluxo foi desviado para dentro de Bento Ferreira e houve bloqueios momentâneos do tráfego nas avenidas Beira-Mar e Leitão da Silva, nos trechos próximos a Jesus de Nazareth.
Ainda assim, uma viatura da Guarda de Trânsito de Vitória foi atingida no capô quando passava pela região, onde também faria parte da ação das forças de segurança. Segundo a Prefeitura da Capital, nenhum agente foi ferido pelo disparo.