"Ação evitou bloqueio de vias em Vitória", diz secretário de Segurança do ES

Na manhã deste sábado (20), o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Marcio Celante, manifestou-se em vídeo sobre os momentos de pânico e medo vividos por moradores da região de Bento Ferreira e outras áreas de Vitória, na noite desta sexta-feira (19), quando criminosos fizeram disparos do alto do morro de Jesus de Nazareth na direção dos carros que passavam pelas avenidas Marechal Mascarenhas de Moraes e Leitão da Silva.

Na explicação de cerca de um minuto encaminhada à reportagem de A Gazeta, Celante condenou a ação criminosa e garantiu que a Polícia Militar se faz presentes em todos os município do Estado no combate à criminalidade. Ele explicou que os disparos foram em reação à morte de um membro da facção que atua na região no mesmo dia.

"Na manhã da última sexta-feira, numa ocorrência no bairro Jesus de Nazareth, um confronto entre a Polícia Militar com traficantes e criminosos desse bairro, um indivíduo foi alvejado, indo a óbito no hospital. Durante a saturação e a presença da Polícia Militar, foi possível a apreensão de drogas e armas provenientes do tráfico", disse o chefe da Sesp.

"Já no início da tarde, houve uma tentativa de bloqueio das vias que dão acesso a esse bairro, mas com uma ação imediata da PM foi possível evitar esse bloqueio e dar tranquilidade a rotina diária daqueles moradores. A Polícia Militar se faz presente em Jesus de Nazareth e em todos os bairros do Espírito Santo", enfatizou Celante.

A reportagem da TV Gazeta solicitou a participação do secretário no ES 1 deste sábado (19) para mais explicações sobre o caso, mas somente o vídeo oficial foi divulgado.

MUITOS TIROS E FOGUETÓRIO

Apesar da fala em garantia de segurança dada pelo secretário, o que se viu no começo da noite foi a apreensão de quem estava em meio aos caminhos imprevisíveis dos disparos e escutava o intenso foguetório.

Avenida Leitão da Silva é interditada na noite de sexta (19) Crédito: Leitor | A Gazeta