Ex-aluno que invadiu escola de Jardim da Penha é identificado e levado para presídio

O jovem de 18 anos, ex-aluno da escola Éber Louzada Zippinotti,
em Jardim da Penha, Vitória, foi autuado em flagrante nesta sexta-feira (19) por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima e contra menor de 14 anos. Ele foi conduzido ao plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) após ser preso no colégio com facas ninjas, flechas e coquetéis molotov e ameaçar matar estudantes e funcionários da instituição. O nome dele foi confirmado pela Polícia Civil.
O suspeito foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana, onde passaria por audiência de custódia na manhã deste sábado (20), marcada para 8h28. De acordo com o site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o processo foi colocado em segredo de Justiça.
De acordo com uma fonte da PC, duas funcionárias e uma criança (aluna da instituição) foram vítimas de tentativa de homicídio com uso de arma branca.