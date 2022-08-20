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Autuado em flagrante

Ex-aluno que invadiu escola de Jardim da Penha é identificado e levado para presídio

Jovem de 18 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima; ele foi encaminhado para o CTV, em Viana
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

20 ago 2022 às 12:21

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 12:21

O jovem de 18 anos, ex-aluno da escola Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da Penha, Vitória, foi autuado em flagrante nesta sexta-feira (19) por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima e contra menor de 14 anos. Ele foi conduzido ao plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) após ser preso no colégio com facas ninjas, flechas e coquetéis molotov e ameaçar matar estudantes e funcionários da instituição. O nome dele foi confirmado pela Polícia Civil. 
O suspeito foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana, onde passaria por audiência de custódia na manhã deste sábado (20), marcada para 8h28.  De acordo com o site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o processo foi colocado em segredo de Justiça. 
De acordo com uma fonte da PC, duas funcionárias e uma criança (aluna da instituição) foram vítimas de tentativa de homicídio com uso de arma branca. 

Nota da Redação

A Gazeta não vai publicar detalhes sobre o ataque e sobre o autor seguindo recomendações de especialistas, em atenção ao chamado “efeito contágio”. Para os estudiosos, quando a mídia publica esse tipo de informação, aumenta a possibilidade de imitadores do ato, em busca de visibilidade e notoriedade. Este é geralmente um dos objetivos dos agressores, que passam a ser idolatrados por outros indivíduos propensos à promoção de novos massacres.

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