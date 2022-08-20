Homens atiram de dentro de carro e ferem quatro pessoas em Vitória

Poucas horas depois de um ataque a tiros a uma distribuidora de bebidas que deixou um homem morto e outras quatro pessoas baleadas, incluindo uma criança de nove anos, na noite desta sexta-feira (19), na Grande Santo Antônio, Vitória registrou outra ação violenta com disparos efetuados contra pessoas que estavam no meio da rua no início da madrugada de sábado (20), no bairro Andorinhas.
Por volta da 1h, homens armados abriram fogo na direção das pessoas. Moradores foram surpreendidos pelo ataque a tiros. Segundo testemunhas, pelo menos quatro criminosos desceram de um carro e já chegaram atirando contra um grupo que conversava e se alimentava em uma esquina, em frente a um comércio.
De acordo com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que esteve no bairro no local do ataque pela manhã deste sábado, uma mulher levou um tiro de raspão e outras três pessoas também foram baleadas. A blusa que era usada por uma das vítimas ficou com marcas de furos dos tiros. Os moradores disseram que nenhum dos alvejados tem envolvimento com o tráfico e não souberam explicar a motivação do crime.
"Foi um ataque e eles não queriam saber quem era. De repente veio um carro, abaixou os vidros, e com a pistola ainda de dentro do carro eles efetuaram os tiros. Depois saíram [do carro] e terminaram de efetuar os disparos em cima dos meninos que estavam aqui conosco na rua. A gente achou que eles iriam conversar, perguntar alguma coisa e tal. A gente parou, ninguém correu, demonstrou nenhum sentimento para eles. Simplesmente atiraram", contou a mulher ferida no braço, que não será identificada.
VÍTIMAS
Os jovens baleados com idades entre 18 e 19 anos foram socorridos e levados para o hospital pelos próprios familiares. Ainda segundo a apuração da reportagem da TV Gazeta, no sábado, um deles teve alta médica e dois permaneceram na UTI. Neste domingo (20), foi confirmado que um deles, identificado como Daniel de Souza Tarlher, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
Vale destacar que, além desses dois ataques, horas antes, por volta das 19h de sexta-feira, as avenidas Leitão da Silva e Marechal Mascarenhas de Moraes foram fechadas pela polícia porque criminosos disparavam do alto de Jesus de Nazareth em direção aos veículos que trafegavam por essas respectivas vias, levando pânico para moradores de Bento Ferreira e região.
PM ACIONADA DO HOSPITAL
Em relação ao ataque na região de Andorinhas, apesar da informação de quatro feridos apurada pela reportagem no local, a PM disse, neste sábado (20), que policiais militares foram acionados para irem ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no bairro Forte São João, em Vitória, pois dois indivíduos baleados em Andorinhas estavam internados na unidade. No local, as vítimas relataram que foram surpreendidas pelos disparos e não souberam informar a autoria e motivação.
Procurada novamente neste domingo (21), a Polícia Militar confirmou que um dos jovens não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
Já Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta
Atualização
21/08/2022 - 3:55
Após publicação desta matéria, a PM confirmou que um dos jovens baleados no bairro Andorinhas, que estavam internados no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A reportagem confirmou o nome e a idade da vítima. O texto foi atualizado.