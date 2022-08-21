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Grande São Pedro

Jovens são baleados e um deles é socorrido em carrinho de mão em Vitória

Vítimas estavam em frente a uma boca de fumo quando criminosos chegaram atirando. Por falta de carro, um dos rapazes foi levado por populares em carrinho de mão ao PA de São Pedro
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 ago 2022 às 12:24

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 12:24

Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram baleados na noite deste sábado (20) em um beco do bairro São José, na Grande São Pedro, em Vitória. O crime aconteceu por volta das 21 horas e um dos feridos foi levado por populares em um carrinho de mão até o Pronto Atendimento de São Pedro.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os dois jovens estavam em frente a uma boca de fumo quando os atiradores chegaram e dispararam diversas vezes na direção deles. Policiais que atenderam a ocorrência disseram que algumas testemunhas contaram que os suspeitos do crime estavam de moto, outras informaram que  eles usavam bicicleta. Nenhuma das versões foi confirmada.
Beco onde jovens foram baleados no bairro São José, Vitória
Beco onde jovens foram baleados no bairro São José, Vitória Crédito: Ari Melo
Mesmo feridos, os rapazes conseguiram correr para uma casa no final do beco. O jovem de 18 anos foi atingido no braço e o de 21 foi baleado nas nádegas. A reportagem apurou que populares não conseguiram um carro para socorrer a vítima atingido nas nádegas, por isso a colocaram em um carrinho de mão e o empurraram por cerca de 300 metros até o Pronto Atendimento de São Pedro, na mesma região.
Moradores contaram que os jovens moram no bairro, mas não encontraram familiares deles. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Os criminosos fugiram e ainda não foram localizados.
Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória
Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória Crédito: Ari Melo
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou a corporação, em nota.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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