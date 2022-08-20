Ex-aluno que invadiu escola em Vitória vai para hospital psiquiátrico

A informação sobre o encaminhamento ao hospital foi divulgada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pelas unidades prisionais do Espírito Santo. O jovem, detido após a ocorrência na escola, foi encaminhado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e, posteriormente, para a unidade prisional Centro Triagem de Viana.
Após a prisão, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima e contra menor de 14 anos.
O ex-aluno foi detido depois de invadir uma escola em Jardim da Penha, em Vitória
, armado com armas brancas que estavam em uma mochila que foi deixada do lado de fora do colégio, na tarde desta sexta-feira (19).
O acionamento rápido e a chegada quase imediata da Polícia Militar
ao local contribuíram para que o pior não acontecesse.
Ainda de acordo com o major, existe uma parceria entre moradores do bairro e a Polícia Militar
chamado de "policiamento comunitário", favorecendo o trabalho de segurança. A equipe, de acordo com o militar, chegou à escola menos de um minuto após ter sido acionada.