5G chega a Vitória. E o INSS cancela perícias por falta de internet no mesmo dia

Na manhã fria desta segunda-feira (22), Viviane Pereira acordou às 4h da manhã, vinda de Santa Teresa, para receber atendimento às 8h30 em Vitória. Sem atendimento, teve de esperar até 14h20 para voltar para casa. Eliana Campos veio de ambulância, de São Gabriel da Palha, acompanhando o marido que precisa receber oxigênio. Também deu com a cara na porta, em um deslocamento inútil. Uma falta de respeito com pessoas que contribuíram com a previdência por toda a vida para não ficarem desamparadas em momentos como esse.