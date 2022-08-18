Internet 5G em Vitória começa com sinal de três operadoras

A data foi confirmada por Moisés Queiroz, conselheiro da Anatel e presidente do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi). O sistema também vai ser ativado no Rio de Janeiro, Florianópolis e Palmas no mesmo dia. Atualmente, oito cidades oferecem a tecnologia 5G.

Poderão ser ativadas estações na faixa de 3,5 GHz. As três operadoras nacionais, Vivo, Tim e Claro, possuem obrigação de ativarem uma estação a cada 100 mil habitantes até 29 de setembro nessas cidades.

"No dia 22 de agosto o sinal será liberado. Em Vitória, vão operar Vivo, TIM e Claro. O edital prevê o mínimo de 15 estações. Até o momento, temos pedidos de licenciamento de 29 estações. Assim que eles pagarem os boletos, na segunda-feira compensando, o sinal começa a funcionar", informou o conselheiro.

Ilustração sobre tecnologia 5G Crédito: Shutterstock

COMO FUNCIONA O 5G

Quinta geração da internet móvel, a tecnologia 5G pura oferece velocidade média de 1 Gigabit (Gbps), dez vezes superior ao sinal 4G, com a possibilidade de chegar a até 20 Gbps. O sinal tem menor latência (atraso) na transmissão dos dados.

Um arquivo de 5 gigabytes pode ser baixado em cerca de 40 segundos nesse sistema. Um aparelho conectado com a tecnologia 4G demora até 54 milissegundos para processar um download de vídeo de 1 Gigabyte.

No caso da 5G, a estimativa é que este intervalo seja entre 1 e 2 milissegundos para processar até 20 Gigabytes, o que significa uma velocidade até 20 vezes maior para o usuário. Um download de um vídeo com duas horas de duração leva, em média, 30 segundos.

Outra mudança significativa é a quantidade de dispositivos que podem estar conectados simultaneamente. No 4G, a cobertura é de 10 mil aparelhos por quilômetro, enquanto no 5G a rede de cobertura pode ser de até 1 milhão de aparelhos por quilômetro.