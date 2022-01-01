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Internet

Investimentos do 5G vão permitir conexão na BR 101 e em escolas públicas no ES

Operadoras assumiram diversos compromissos para expansão da conectividade no Brasil, a partir do próximo ano; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 jan 2022 às 18:45

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 18:45

As empresas vencedoras do leilão do 5G assumirão diversos compromissos para expansão da conectividade no Brasil, entre eles, levar a quinta geração da internet às escolas públicas do país e instalar o 4G em trechos de rodovias federais, incluindo a BR 101, que corta o Espírito Santo, entre outros Estados.
As operadoras Claro, Vivo e Tim arremataram lotes nacionais da faixa de 26 gigahertz (GHz), que têm como uma de suas principais características a redução do intervalo de tempo entre a transmissão de dados nos dispositivos, garantindo uma boa experiência para o usuário. Em outras partes do país, empresas menores arremataram lotes regionais para prestação do serviço.
"A obrigação das vencedoras é aportar o recurso definido no Edital (aproximadamente R$ 3,1 bilhões) em uma entidade que realizará os projetos de conexão das escolas, conforme definições de grupo coordenado pela Anatel. A quantidade de escolas a serem atendidas, entretanto, depende da definição do projeto de conectividade, a ser definido pelo mesmo grupo, conforme orientações do Ministério da Educação", informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em nota.
Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Escolas da educação básica deverão receber conexão da rede 5G nos próximos anos Crédito: Fernando Madeira
Investimentos do 5G vão permitir conexão na BR 101 e em escolas públicas no ES
Ou seja, os detalhes de como isso vai funcionar, quais escolas receberão a conexão, e o cronograma para oferta do serviço, ainda serão definidos.
Entretanto, já se sabe, conforme o edital do certame, que “os projetos podem contemplar quaisquer infraestruturas, equipamentos e recursos associados à consecução da plena conectividade das escolas, e que para tanto necessitem ser instalados, construídos, adquiridos e distribuídos.”

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Tecnologia que pode ser até vinte vezes mais rápida que a internet mais veloz disponível no país atualmente, o 5G será implantado de forma gradual no Brasil a partir de 2022, começando pelas Capitais, que devem receber a conexão até julho do ano que vem. 
Cidades de menor porte deverão receber o sinal nos próximos anos, conforme o calendário, que é escalonado de acordo com o número de habitantes de cada local.

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Leilão de 5G vai estimular cobertura 4G no campo

No caso das rodovias federais, a oferta do 4G, exigida à empresa que arrematou a faixa nacional de 700 megahertz (MHz), deve começar a partir de 2023.
Os prazos para oferta da tecnologia foram escalonados da seguinte maneira:
  • Até o dia 31 do mês de dezembro de 2023, deverão ser atendidos pelo menos 10% dos trechos;
  • Até o dia 31 do mês de dezembro de 2024, deverão ser atendidos pelo menos 20% dos trechos;
  • Até o dia 31 do mês de dezembro de 2025, deverão ser atendidos pelo menos 50% dos trechos;
  • Até o dia 31 do mês de dezembro de 2026, deverão ser atendidos pelo menos 70% dos trechos;
  • Até o dia 31 do mês de dezembro de 2027, deverão ser atendidos pelo menos 90% dos trechos;
  • Até o dia 31 do mês de dezembro de 2028, deverão ser atendidos 100% dos trechos;
  • Até o dia 31 do mês de dezembro de 2029, deverão ser atendidos 100% dos trechos que tenham sido associados à autorização de uso de radiofrequências em decorrência de procedimentos de conversão.

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Apesar da chegada do 5G, a quarta geração da internet ainda não está disponível em todas as localidades, por isso a expansão da cobertura dessa rede foi exigida como contrapartida no certame.
A Winity II será a responsável pela estrutura, e terá que levar internet a mais de 31 mil quilômetros de rodovias federais, e assegurará cobertura 4G em localidades fora de sede de municípios, como aglomerados urbanos, vilarejos e povoados. 
"Ela estará obrigada a cobrir os trechos de rodovia listados no Edital, nos prazos previstos. A obrigação é válida por todo o período da outorga e refere-se à prestação do serviço, podendo a vencedora instalar a infraestrutura e garantir a prestação do serviço por meio de acordos com terceiros", esclareceu a Anatel.
Em entrevista ao G1, o presidente-executivo da Winity, Sergio Bekeierman, já adiantou que embora a empresa vá construir a infraestrutura, pretende “alugar” parte da rede, para que outras operadoras possam levá-la aos consumidores finais.

EXPECTATIVA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS APÓS CHEGADA DO 5G

Tecnologia 5G
5G: nova tecnologia promete revolucionar telecomunicações Crédito: Divulgação
O subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Denio Rebello Arantes, observou que os investimentos previstos a partir do leilão do 5G poderão beneficiar enormemente o Espírito Santo, trazendo, sobretudo, maior qualidade de vida à população capixaba.
"Podemos entender que vai haver um impacto muito grande nas transações eletrônicas, no comércio. E o Estado também tem muitas relações logísticas que vão se beneficiar. E, se soubermos aproveitar, podemos atrair mais empresas para cá. Tudo vai ficar muito mais fácil de entregar, rastrear. E tem o impacto geral, que é comum a todos os Estados, que vem do aumento da capacidade de automação, que pode abrir cada vez mais portas."

FALTA DE ANTENAS E ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA SÃO GARGALOS

Arantes observa, entretanto, que ainda é preciso solucionar alguns gargalos. Para garantir a melhoria do serviço de telecomunicações, os municípios precisam ter legislação para regulamentar a instalação de antenas. O panorama no Estado está longe de atender às exigências para que a população e empresas possam usufruir da tecnologia 5G a curto prazo.
Um levantamento da Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as principais empresas de telecomunicações e de conectividade, revela que, das 27 capitais brasileiras, apenas oito têm legislações para instalação de infraestrutura e antenas preparadas para a chegada do 5G, incluindo Vitória.
No final de novembro, a Prefeitura de Vitória apresentou um projeto de lei para atualizar a legislação sobre a instalação das estações de telecomunicações na cidade. Entre as medidas, está a dispensa da emissão de licenças municipais para a instalação, em área urbana, de infraestrutura de redes de pequeno porte, como é o caso da 5G. A lei foi sancionada no último dia 6 de dezembro e está em vigor.
"É algo que cabe às empresas que vão instalar e aos municípios, pois são eles que dizem qual a relação de postura em relação às antenas. Ainda assim, o secretário Tyago Hoffmann está articulando com a Amunes [Associação dos Municípios do Espírito Santo] uma orientação para que os municípios resolvam mais rapidamente essa questão."

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O subsecretário pontua ainda que no médio e longo prazo, é esperado um aumento considerável na demanda por tecnologia da informação, especialmente aquilo que se refere a data analytics e inteligência artificial, que são alguns segmentos que serão beneficiados com o fomento do 5G no país.
"Por isso, no ano passado, criamos o Instituto de Inteligência Computacional Aplicada, que já está trabalhando, com financiamento público e privado, e tem apresentado soluções concentradas nessas áreas."
Ainda visando suprir esse aumento de demanda por profissionais especializados em áreas estratégicas, o governo do Estado lançou, na quinta-feira (11), o Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES), programa de fomento à educação que criou a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), que oferecerá mil vagas para formação de nível superior a distância a partir de 2022, principalmente em áreas ligadas às ciências e tecnologia.

ENTENDA O QUE PODE MUDAR APÓS A CHEGADA DO 5G

O que é o 5G?

É a quinta geração de internet móvel, já disponível em países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Canadá e Filipinas. Com o leilão iniciado na quinta-feira (4), as empresas poderão começar a oferecer o serviço no Brasil a partir de 2022.

Que velocidade alcança?

Hoje, a velocidade mais rápida de internet móvel no Brasil é o 5G DDS, que é uma versão intermediária entre o 4G e o 5G "puro", que promete ser até 20 vezes mais rápido.

A partir de quando estará disponível?

A implantação do 5G deve ocorrer de forma gradual no país. No edital do leilão, que foi aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), está previsto, por exemplo, que o 5G deve funcionar nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal até julho de 2022, mas isso também não significa que essas cidades oferecerão a frequência em todos os lugares.
Ainda segundo a agência, para todas as cidades do Brasil com mais de 30 mil habitantes, o prazo de implantação é julho de 2029, conforme cronograma aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O 4G vai parar de funcionar?

Não, assim como as conexões 3G e 2G também não deixaram de existir, apesar de uma versão mais moderna (4G) já existir.

Correção

01/01/2022 - 8:25
A primeira versão desta matéria informava que Vitória não estava entre as capitais brasileiras com legislações para a instalação de infraestrutura e antenas preparadas para a chegada do 5G. No entanto, a Prefeitura de Vitória informou que a lei sobre a instalação das estações de telecomunicações na cidade foi aprovada no dia 6 de dezembro e está em vigor. O texto foi corrigido.

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