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Leonel Ximenes

Saiba o que Vitória vai fazer para facilitar a tecnologia 5G

Capital ainda não está preparada para receber a conexão ultrarrápida

Públicado em 

25 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A legislação de Vitória ainda não está adaptada para receber a tecnologia 5G
A legislação de Vitória ainda não está adaptada para receber a tecnologia 5G Crédito: Divulgação
Prefeitura de Vitória vai enviar nesta quinta-feira (25), à Câmara de Vereadores, um projeto de lei que propõe mudar e atualizar a legislação sobre a instalação das estações de telecomunicações na cidade. O objetivo é claro: limpar o caminho da burocracia que dificulta o processo de instalação das antenas de 5G na Capital.
A principal medida da prefeitura será a dispensa da emissão de licenças municipais para a instalação, em área urbana, de infraestrutura de redes de pequeno porte, como é o caso da 5G.
“É um instrumento com potencial de incentivar a atração de negócios e, consequentemente, de empregos”, aposta o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que pedirá regime de urgência para votação da matéria.

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Segundo dados da Conexis, entidade que reúne as principais empresas de telecomunicação do país, das 27 capitais brasileiras, somente Boa Vista (RR), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Palmas (TO), Porto Alegre (RS) e Porto Velho (RO) estão preparadas, do ponto de vista legal, para a instalação da tecnologia 5G.
Essas sete capitais já têm leis municipais adaptadas à Lei Geral de Antenas (LGA), do governo federal, mesmo caminho que será adotado pela capital capixaba.
As antenas 5G são bem menores, podendo chegar no tamanho de uma caixa de sapato e podem ser instaladas em fachadas de prédio, lixeiras e postes de luz.

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Apesar de as antenas de 5G serem consideravelmente menores que as usadas para prestar outros serviços, grande parte das cidades brasileiras ainda pensam nos equipamentos como muito grandes, impedindo sua instalação em determinados locais. As exigências, consideradas por especialistas como ultrapassadas, podem fazer o 5G atrasar ainda mais no país.
O grupo de trabalho que desenvolveu o PL reuniu técnicos das Secretarias Municipais de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Meio Ambiente (Semmam) e Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Câmara de Vitória 5G Telefonia Móvel
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