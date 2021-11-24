Cidades inteligentes e o admirável mundo novo do 5G

O advento do 5G se caracteriza como um condicionante elementar para a ampliação das cidades inteligentes Crédito: Pexels

Em plena revolução tecnológica do século XXI, uma “cidade inteligente” deve primar pela sustentabilidade, inclusão, transparência, geração de riqueza, cidadania e democracia. Para isso, essas cidades salientam como componentes tecnológicos principais a infraestrutura de conectividade, sensores e dispositivos conectados, centros integrados de operação e controle e interfaces de comunicação.

O advento do 5G se caracteriza como um condicionante elementar para a ampliação das cidades inteligentes. A quinta geração de internet móvel é mais estável, apresenta tempo de resposta mais ágil e pode ser até 100 vezes mais rápida do que o 4G.

As transformações proporcionadas pelo 5G acabam por nos remeter à clássica obra de Aldous Huxley, "Admirável Mundo Novo", claro que com menos ficção e mais realidade, bem como sem a carga determinista da civilização ultraestruturada daquele romance futurista.

No início desse mês de novembro, ocorreu no Brasil o leilão do 5G com um saldo de R$ 46 bilhões movimentados em torno de operadoras de telecomunicações, que estarão responsáveis por implementar e operacionalizar a nova geração de internet móvel no território nacional a partir de 2022. O cronograma de implantação se iniciará pelos blocos de grandes cidades que se encontram nos níveis elevados da rede urbana, até chegar em cidades menos populosas.

Serão necessários a integração e o trabalho coordenado entre os setores públicos e privados no planejamento, controle, execução e investimento das infraestruturas, nós, linhas e redes de comunicação relativas ao 5G.

Essa evolução propiciará significativas transformações nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e ampliações de oportunidades no mundo dos negócios. Os benefícios vão desde o geoprocessamento mais qualificado de rebanhos na pecuária, até o aprimoramento da sustentabilidade e automação nas fábricas inteligentes da indústria 4.0.

Na perspectiva do setor terciário das atividades econômicas, será viabilizada a utilização e regulamentação de drones aéreos e terrestres com maior precisão espacial e segurança para otimizar a entrega de produtos e mercadorias comercializadas via e-commerce, segmento que intensificou sua expansão em tempos de pandemia.

De forma semelhante, passam a ser uma realidade tecnológica cada vez mais segura os carros autômatos no nível 5, ou seja, os automóveis que não demandam a intervenção humana nos deslocamentos. As empresas de logística e de aplicativos de transporte urbano, que hoje testam essas TICs, vão ampliar consideravelmente a vantagem competitiva com o 5G.

Na mobilidade urbana, ônibus passarão a localização e itinerário geograficamente precisos e pontuais aos passageiros, de acordo com o nível de congestionamento das vias. Por meio de sensores, as redes semafóricas das cidades alcançarão uma maior sincronização, favorecendo o estabelecimento das “ondas verdes” para dinamizar a engenharia de tráfego de veículos. Os serviços de delivery otimizarão a seleção de rotas mais velozes para efetuar as entregas de produtos e refeições.

A saúde também vai se beneficiar consideravelmente na era da quinta geração de internet móvel. A telemedicina vai ampliar suas fronteiras tornando mais comum a realização de cirurgias remotamente com o auxílio da robótica. Além disso, relógios inteligentes para as pessoas e coleiras com sensores para os pets vão garantir o monitoramento preciso de taxas e sinais vitais, reportando preventivamente e/ou tempestivamente eventuais situações de emergências para médicos e veterinários, respectivamente.

Na educação, aulas remotas e híbridas serão ministradas com mais estabilidades de conexão e modernos recursos didáticos, como dispositivos de realidade aumentada, projetores de hologramas 3D e outras tecnologias pedagógicas virtuais.

No cotidiano, a utilização dos smartphones será revolucionada em meio às altas velocidades proporcionadas pelo 5G, a saber, maior estabilidade de tráfego e armazenamento de dados na nuvem da rede mundial de computadores, realização de videochamadas com melhor resolução e conexão aprimorada com mecanismos da dimensão da Internet das Coisas ou Internet of Things (IOT), em inglês, como a programação e controle remoto a quilômetros de distância de eletrodomésticos e utensílios de casa para a realização de tarefas diárias.