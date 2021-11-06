ES terá 3 operadoras que poderão oferecer internet 5G; veja quais são

5G deve ser disponibilizado nas Capitais a partir do ano que vem Crédito: Pexels

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) encerrou o leilão do 5G e escolheu as operadoras que serão responsáveis pelo fornecimento da próxima geração de internet móvel no Brasil e no Espírito Santo . Além das empresas de abrangência nacional, três companhias farão a oferta regional da rede no Estado.

Your browser does not support the audio element. ES terá 3 operadoras que poderão oferecer internet 5G

O 5G é uma versão mais robusta da internet utilizada atualmente. Essa tecnologia trará ainda mais velocidade para baixar e enviar arquivos, cobertura mais ampla e conexões mais estáveis, e promete ser até 20 vezes mais veloz que a internet móvel mais rápida no país atualmente, que é o 4.5G, fornecido por duas operadoras.

Além das funções “básicas” da internet, como navegação e acesso a mídias digitais, o 5G deve revolucionar rotinas, facilitando a utilização de equipamentos autônomos, por exemplo, que utilizam a Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês).

Com o lance de R$ 450 milhões, a TIM levou a licença regional de 40 megahertz (MHz) na faixa de 2,3 gigahertz (GHz), que prevê a oferta de serviços em municípios do Espírito Santo, assim como do Rio de Janeiro e grande parte de Minas Gerais (lote F07).

Já a Vivo (Telefônica Brasil S.A.) arrematou, por R$ 176 milhões, o lote E07, que compreende os blocos de 50 MHz na faixa de 2,3 GHz em algumas cidades dos mesmos Estados.

Além das duas grandes operadoras, o Espírito Santo contará também com a Cloud2U, fabricante regional de equipamentos de rede e fibra óptica, com sede em São José dos Campos (SP), que se tornou uma nova operadora a partir do leilão.

A empresa ofereceu R$ 405 milhões por um lote regional de 3,5 GHz, com blocos de blocos de 80 MHz, que, além de municípios capixabas, inclui cidades mineiras e do Rio de Janeiro. O compromisso da companhia será de prover o serviço de 5G em municípios com menos de 30 mil habitantes.

O 3,5 GHz é a faixa de frequência mais usada no mundo inteiro para o 5G, com foco no varejo (consumidores finais) e na indústria, com capacidade de transmissão de altíssima velocidade.

OUTRAS EMPRESAS TAMBÉM PODERÃO ATUAR NO ES

Esses lotes regionais permitem que as empresas vencedoras ofereçam o serviço de internet de quinta geração em regiões específicas. Mas isso não significa que somente essas operadoras oferecerão o serviço no Estado, pois foram leiloados, também, lotes de abrangência nacional.

O leilão dos lotes nacionais da faixa de 3,5 GHz, por exemplo, teve como vencedoras as operadoras Claro, Vivo e Tim, que arremataram, respectivamente, os lotes B1 por R$ 338 milhões, B2 por R$ 420 milhões e B3 por R$ 351 milhões.

Essas empresas assumem diversos compromissos para expansão da conectividade no Brasil, entre eles: levar cobertura 5G para todas as capitais até julho de 2022; instalar rede de fibra óptica em municípios com pouca ou nenhuma infraestrutura; entre outros requisitos.

Já a Winity II, que arrematou o bloco de 10 MHz + 10 MHz na faixa 700 MHz, também poderá fornecer o 5G em todo o país, e terá ainda que levar internet a 31 mil km de rodovias federais - algumas cortando, inclusive, o Espírito Santo -, e assegurará cobertura 4G em localidades fora de sede de municípios, como aglomerados urbanos, vilarejos e povoados.

Além disso, as regras estabelecidas pela Anatel para o leilão do 5G permitem a criação de redes neutras no país. Isto é, as empresas que arremataram os lotes, poderão alugar essas frequências para outras empresas prestarem o serviço de telefonia de quinta geração.