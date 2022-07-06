5G estreia no Brasil: saiba como usar e quais aparelhos têm a conexão

SÃO PAULO - O 5G puro começa a funcionar em Brasília nesta quarta-feira (6), após a liberação da faixa de frequência de 3,5 GHz pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). A TIM vai ser a primeira operadora a oferecer a tecnologia na capital federal.

O início da operação da operadora em Brasília conta com a ativação de cem antenas e vai alcançar 50% da população, segundo a empresa. Inicialmente, todas as capitais deveriam lançar o 5G até o final de julho deste ano –uma exigência do edital do leilão do 5G, ocorrido em novembro do ano passado.

O prazo para a liberação dessa faixa era, originalmente, 30 de junho, e o do cumprimento das primeiras metas de obrigação pelas operadoras, 31 de julho –a ativação de antenas na proporção de 1 para cada 100 mil habitantes nas 26 capitais e no Distrito Federal.

No entanto, a recente rodada de confinamento na China para tentar conter novos casos de Covid atrasou o início da operação de 5G no Brasil em dois meses.

A legislação de Vitória ainda não está adaptada para receber a tecnologia 5G Crédito: Divulgação

COMO USAR O 5G?

Para usar o 5G puro, é necessário ter aparelho e chip compatíveis com a conexão, ser cliente de alguma operadora que ofereça o serviço e estar na área de cobertura.

A conexão vai estar disponível em Brasília a partir desta quarta-feira (6). Belo Horizonte e Porto Alegre estão adiantadas no processo de adequação técnica e devem ser as próximas capitais a lançar o serviço.

CONFIRA A LISTA DOS APARELHOS COM CONEXÃO 5G

APPLE

iPhone 12 Pro tem conexão de quinta geração Crédito: Apple/ Divulgação

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 2022

SAMSUNG

A71 Samsung tem modelo com conexão 5G Crédito: Divulgação/Sipolatti

Galaxy A71 5G, Galaxy A73 5G

Galaxy A52 5G, Galaxy A53 5G

Galaxy A32 5G, Galaxy A33 5G

Galaxy M52 5G, Galaxy M53 5G

Galaxy M23 5G

Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Fold 3 5G

MOTOROLA

Moto G50 da Motorola é um aparelho compatível com a conexão 5G Crédito: Motorola/Divulgação

Moto G50 5G, Moto G71

Moto G100 5G, Moto G200 5G Moto G 5G, Moto G 5G Plus

Motorola Edge 20 Lite, Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro

OUTROS APARELHOS COM 5G

Mi 10T, Mi 10T Pro

Mi 11

POCO F3, POCO M3 Pro, POCO X4 Pro 5G

Redmi Note 10 5G, Redmi Note 11 Pro 5G

Zenfone 7, Zenfone 8, Zenfone 8 Flip

TCL 20 Pro 5G

Positivo Zero 5G

Nokia G50

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O 5G

MEU CELULAR JÁ MOSTRAVA O ÍCONE DO 5G. QUAL A DIFERENÇA?

O 5G disponível antes desta quarta-feira (6) em algumas capitais é chamado de 5G DSS (Dynamic Spectrum Sharing) ou NSA (non-standalone). A conexão é considerada "impura" por operar na mesma faixa de frequência do 4G (2,3 GHz), o que limita seu desempenho.

A versão "pura", ou standalone, tem uma faixa dedicada somente a ela, de 3,5 GHz. Em teste feito pelo jornal Folha de S.Paulo, o 5G impuro falhou em superar o 4G.

QUANTO VAI CUSTAR?

O uso do 5G standalone pode demandar que o usuário troque um chip antigo por um novo, compatível com a conexão. Procuradas, a Claro e a Vivo não informaram o preço dos chips 5G. A TIM informou que a troca não será necessária para ter acesso à tecnologia a partir desta quarta (6) na capital federal.

Ainda não há planos direcionados apenas à nova geração. O site da Vivo, por exemplo, informa que todos os planos oferecidos concedem acesso ao 5G.

O 5G nacional deve seguir os preços internacionais até que a popularização do serviço derrube o valor dos chips e dos aparelhos –as principais barreiras de acesso.

O QUE É E O QUE PODE FAZER O 5G?

O 5G é a próxima geração de conexão de internet móvel, aquela usada em celulares e outros dispositivos sem fio. A tecnologia oferece maiores velocidades para baixar e enviar arquivos e menor latência para a transmissão de dados em tempo real.

Para o consumidor médio, o 4G já atende bem atividades de entretenimento, trabalho e educação. Mas o 5G é associado ao aumento da produtividade da indústria, do agronegócio, da saúde e outros setores. Por isso, as velocidades maiores e latência mínima prometidas são aguardas.

A velocidade do 5G puro alcança, em média, 1Gbps (Gigabit por segundo), sendo dez vezes maior que a média do 4G. Por exemplo, para baixar um arquivo de 5 GB (um filme em alta definição) no 5G puro, seria preciso aguardar 42 segundos. E essa conexão pode chegar a até 20 Gbps.

A chegada do 5G também deve movimentar o mercado de trabalho no Brasil ao gerar empregos e exigir novas habilidades profissionais. Os setores de tecnologia e telecomunicações serão os mais afetados.