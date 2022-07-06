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Nova tecnologia

5G estreia no Brasil: saiba como usar e quais aparelhos têm a conexão

O início da operação será em Brasília e contará com a ativação de cem antenas. Nova conexão vai alcançar 50% da população da capital brasileira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2022 às 08:30

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 08:30

SÃO PAULO - O 5G puro começa a funcionar em Brasília nesta quarta-feira (6), após a liberação da faixa de frequência de 3,5 GHz pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). A TIM vai ser a primeira operadora a oferecer a tecnologia na capital federal.
O início da operação da operadora em Brasília conta com a ativação de cem antenas e vai alcançar 50% da população, segundo a empresa. Inicialmente, todas as capitais deveriam lançar o 5G até o final de julho deste ano –uma exigência do edital do leilão do 5G, ocorrido em novembro do ano passado.

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O prazo para a liberação dessa faixa era, originalmente, 30 de junho, e o do cumprimento das primeiras metas de obrigação pelas operadoras, 31 de julho –a ativação de antenas na proporção de 1 para cada 100 mil habitantes nas 26 capitais e no Distrito Federal.
No entanto, a recente rodada de confinamento na China para tentar conter novos casos de Covid atrasou o início da operação de 5G no Brasil em dois meses.
A legislação de Vitória ainda não está adaptada para receber a tecnologia 5G
A legislação de Vitória ainda não está adaptada para receber a tecnologia 5G Crédito: Divulgação

COMO USAR O 5G?

Para usar o 5G puro, é necessário ter aparelho e chip compatíveis com a conexão, ser cliente de alguma operadora que ofereça o serviço e estar na área de cobertura.
A conexão vai estar disponível em Brasília a partir desta quarta-feira (6). Belo Horizonte e Porto Alegre estão adiantadas no processo de adequação técnica e devem ser as próximas capitais a lançar o serviço.

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CONFIRA A LISTA DOS APARELHOS COM CONEXÃO 5G

APPLE

iPhone 12 Pro tem conexão de quinta geração Crédito: Apple/ Divulgação
  • iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
  • iPhone SE 2022

SAMSUNG

Smartphone Samsung Galaxy A71, tela 6,7
A71 Samsung tem modelo com conexão 5G Crédito: Divulgação/Sipolatti
  • Galaxy A71 5G, Galaxy A73 5G
  • Galaxy A52 5G, Galaxy A53 5G
  • Galaxy A32 5G, Galaxy A33 5G
  • Galaxy M52 5G, Galaxy M53 5G
  • Galaxy M23 5G
  • Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G
  • Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G
  • Galaxy Z Flip 3 5G
  • Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Fold 3 5G

MOTOROLA

Moto G50 da Motorola é um aparelho compatível com a conexão 5G
Moto G50 da Motorola é um aparelho compatível com a conexão 5G Crédito: Motorola/Divulgação
  • Moto G50 5G, Moto G71
  • Moto G100 5G, Moto G200 5G Moto G 5G, Moto G 5G Plus
  • Motorola Edge 20 Lite, Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro

OUTROS APARELHOS COM 5G

  • Mi 10T, Mi 10T Pro
  • Mi 11
  • POCO F3, POCO M3 Pro, POCO X4 Pro 5G
  • Redmi Note 10 5G, Redmi Note 11 Pro 5G
  • Zenfone 7, Zenfone 8, Zenfone 8 Flip
  • TCL 20 Pro 5G
  • Positivo Zero 5G
  • Nokia G50

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O 5G

MEU CELULAR JÁ MOSTRAVA O ÍCONE DO 5G. QUAL A DIFERENÇA?

O 5G disponível antes desta quarta-feira (6) em algumas capitais é chamado de 5G DSS (Dynamic Spectrum Sharing) ou NSA (non-standalone). A conexão é considerada "impura" por operar na mesma faixa de frequência do 4G (2,3 GHz), o que limita seu desempenho.
A versão "pura", ou standalone, tem uma faixa dedicada somente a ela, de 3,5 GHz. Em teste feito pelo jornal Folha de S.Paulo, o 5G impuro falhou em superar o 4G.

QUANTO VAI CUSTAR?

O uso do 5G standalone pode demandar que o usuário troque um chip antigo por um novo, compatível com a conexão. Procuradas, a Claro e a Vivo não informaram o preço dos chips 5G. A TIM informou que a troca não será necessária para ter acesso à tecnologia a partir desta quarta (6) na capital federal.
Ainda não há planos direcionados apenas à nova geração. O site da Vivo, por exemplo, informa que todos os planos oferecidos concedem acesso ao 5G.
O 5G nacional deve seguir os preços internacionais até que a popularização do serviço derrube o valor dos chips e dos aparelhos –as principais barreiras de acesso.

O QUE É E O QUE PODE FAZER O 5G?

O 5G é a próxima geração de conexão de internet móvel, aquela usada em celulares e outros dispositivos sem fio. A tecnologia oferece maiores velocidades para baixar e enviar arquivos e menor latência para a transmissão de dados em tempo real.
Para o consumidor médio, o 4G já atende bem atividades de entretenimento, trabalho e educação. Mas o 5G é associado ao aumento da produtividade da indústria, do agronegócio, da saúde e outros setores. Por isso, as velocidades maiores e latência mínima prometidas são aguardas.
A velocidade do 5G puro alcança, em média, 1Gbps (Gigabit por segundo), sendo dez vezes maior que a média do 4G. Por exemplo, para baixar um arquivo de 5 GB (um filme em alta definição) no 5G puro, seria preciso aguardar 42 segundos. E essa conexão pode chegar a até 20 Gbps.
A chegada do 5G também deve movimentar o mercado de trabalho no Brasil ao gerar empregos e exigir novas habilidades profissionais. Os setores de tecnologia e telecomunicações serão os mais afetados.
Para 2027, ano em que a tecnologia deve se tornar dominante, pelas projeções da Ericsson, serão 4,4 bilhões de usuários do 5G no mundo. Até o final deste ano, deve alcançar 1 bilhão.

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