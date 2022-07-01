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Redução de preço

Com novo cálculo do ICMS, gasolina reduz até R$ 1,54 em 12 dias no ES

Levantamento feito por A Gazeta em postos da Grande Vitória e interior, entre os dias 20 de junho e 1° de julho, aponta queda nos valores do combustível; confira
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

01 jul 2022 às 20:26

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 20:26

Gasolina encontrada a R$ 6,02, no crédito, no posto Moby Dick, em Vila Velha, no dia 1º de julho de 2022
Após mudança na base do cálculo do ICMS, litro da gasolina já pode ser encontrado por R$ 6,02, no crédito Crédito: Vitor Jubini
No Espírito Santo, o governo reduziu a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para combustíveis. A medida começou a valer nesta sexta-feira (1) e a gasolina já pode ser encontrada com valores mais baixos que no início da semana, quando começaram a incidir os cortes de tributos federais. Mais ainda que no último dia 20 de junho, data do primeiro levantamento feito por A Gazeta em postos da Grande Vitória e do interior. A redução chega a R$ 1,54 no período de 12 dias.
A maior queda foi registrada onde também encontra-se o menor valor entre os estabelecimentos consultados: R$ 6,02, no crédito, no posto Moby Dick, em Vila Velha. 
Com novo cálculo do ICMS, gasolina reduz até um real e cinquenta e quatro centavos em 12 dias no ES
Após anunciar a redução da alíquota do ICMS de combustíveis, energia elétrica e telefonia na terça-feira (28), o governo do Estado divulgou, nesta sexta-feira (1º), uma diminuição na base de cálculo do tributo estadual incidente sobre gasolina, etanol e diesel.
A mudança foi definida na noite de quinta (30) e já está em vigor. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, que, por meio das redes sociais, reforçou que “nos últimos dias os debates sobre esses assuntos foram muito intensos.”
Conforme explicou o governador, a alíquota da gasolina já havia caído de 27% para 17%. “Agora, confirmamos redução da base de cálculo. Com isso, a previsão de redução nos postos passa de R$ 0,36 para R$ 0,81 por litro de gasolina.”

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Essa redução já pode ser vista nas bombas dos postos pelo Estado. A reportagem de A Gazeta fez mais um levantamento junto a estabelecimentos de oito municípios, nesta sexta-feira, que apontou preços mais baixos e em um número maior de localidades que na última pesquisa, feita em 29 de junho.
Em alguns postos de Vitória, por exemplo, a gasolina que no primeiro levantamento da reportagem, no dia 20 de junho, estava sendo vendida a R$ 7,49, o preço do litro já está sendo comercializado a R$ 6,89, no crédito.
A pesquisa também constatou que alguns postos ainda não reajustaram o preço, como no caso de estabelecimentos em São Mateus, no Norte do Estado, e em Colatina, na Região Noroeste, onde podem ser encontrados a R$ 6,99 e 7,59, respectivamente.
Na Grande Vitória, os preços variam agora entre R$ 6,02 e R$ 7,19. Os valores foram pesquisados com o pagamento sendo feito no crédito (a prazo).

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