Com novo cálculo do ICMS, gasolina reduz até R$ 1,54 em 12 dias no ES

Após mudança na base do cálculo do ICMS, litro da gasolina já pode ser encontrado por R$ 6,02, no crédito Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta em postos da Grande Vitória e do interior. A redução chega a R$ 1,54 no período de 12 dias. No Espírito Santo , o governo reduziu a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para combustíveis. A medida começou a valer nesta sexta-feira (1) e a gasolina já pode ser encontrada com valores mais baixos que no início da semana, quando começaram a incidir os cortes de tributos federais. Mais ainda que no último dia 20 de junho, data do primeiro levantamento feito porem postos da Grande Vitória e do interior. A redução chega a R$ 1,54 no período de 12 dias.

A maior queda foi registrada onde também encontra-se o menor valor entre os estabelecimentos consultados: R$ 6,02, no crédito, no posto Moby Dick, em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Com novo cálculo do ICMS, gasolina reduz até um real e cinquenta e quatro centavos em 12 dias no ES

A mudança foi definida na noite de quinta (30) e já está em vigor. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande , que, por meio das redes sociais, reforçou que “nos últimos dias os debates sobre esses assuntos foram muito intensos.”

Conforme explicou o governador, a alíquota da gasolina já havia caído de 27% para 17%. “Agora, confirmamos redução da base de cálculo. Com isso, a previsão de redução nos postos passa de R$ 0,36 para R$ 0,81 por litro de gasolina.”

Essa redução já pode ser vista nas bombas dos postos pelo Estado. A reportagem de A Gazeta fez mais um levantamento junto a estabelecimentos de oito municípios, nesta sexta-feira, que apontou preços mais baixos e em um número maior de localidades que na última pesquisa, feita em 29 de junho.

Em alguns postos de Vitória , por exemplo, a gasolina que no primeiro levantamento da reportagem, no dia 20 de junho, estava sendo vendida a R$ 7,49, o preço do litro já está sendo comercializado a R$ 6,89, no crédito.

A pesquisa também constatou que alguns postos ainda não reajustaram o preço, como no caso de estabelecimentos em São Mateus , no Norte do Estado, e em Colatina , na Região Noroeste, onde podem ser encontrados a R$ 6,99 e 7,59, respectivamente.