Apesar de já estar preparado para ofertar a tecnologia 5G , o município de Vitória pode ver a chegada da internet ultrarrápida atrasar. O Gaispi, grupo que coordena a implementação do novo sistema, pediu para que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) adie por mais dois meses o prazo de inauguração em todas as capitais do país.

Pelo edital do leilão do 5G, que ocorreu no ano passado, a tecnologia estava prevista para ser disponibilizada no dia 31 de julho de 2022. Caso o adiamento seja aprovado pela Conselho Diretor da Anatel, o início das operações deve acontecer somente em 29 de setembro.

As operadoras estão enfrentando dificuldades para instalar a tecnologia 5G em algumas capitais Crédito: Pexels

Your browser does not support the audio element. Surto de Covid na China deve atrasar chegada do 5G em Vitória

Nas capitais onde já houver condições técnicas, o sinal poderá ser disponibilizado antes. Já nas demais cidades, não há previsão de mudança do cronograma, que define a implantação gradual até 2029. O edital já previa a possibilidade de adiamento de 60 dias.

O motivo dessa prorrogação de prazo é o novo surto de Covid-19 na China , país fornecedor de peças, equipamentos e tecnologia para instalação da infraestrutura. O lockdown em algumas cidades chinesas têm causado ainda a escassez de semicondutores, as limitações de transporte aéreo e a demora no desembaraço aduaneiro.

Conforme um levantamento do jornal O Globo, as operadoras estão enfrentando dificuldades para instalar a tecnologia em ao menos 17 capitais do Brasil. As vencedoras devem colocar no mínimo uma antena de 5G limpa para cada 100 mil habitantes em todas as capitais. Essa versão é conhecida como "pura" por usar uma infraestrutura totalmente nova e dedicada ao 5G, sem aproveitar a estrutura usada até hoje pelo 4G.

Até o momento, as capitais oferecem apenas o 5G DSS, uma combinação de frequências usadas no 4G que permite oferecer velocidades maiores, mas sem as mesmas qualidades da versão “pura".

Outra dificuldade é quanto às mudanças na legislação, já que até o momento poucas capitais e o Distrito Federal têm leis que permitem instalar os dispositivos. Na internet ultrarrápida, elas precisam ficar no alto de prédios ou em postes de iluminação pública.

Os nomes dos municípios com dificuldades não foram divulgados, mas o Ministério das Comunicações informou que Vitória está entre aquelas aptas tanto sob a perspectiva tecnológica quanto jurídica.

SITUAÇÃO DE VITÓRIA

Em novembro de 2021, a Prefeitura de Vitória criou um projeto de lei para desburocratizar o processo de licenciamento de antenas de pequeno porte, como as de quinta geração.

O PL atualizou a Lei Municipal 8797/2015, que dispunha sobre a instalação das estações de telecomunicações na cidade, mas que não estava adaptada à legislação nacional. O projeto passou pela Câmara de Vereadores e foi aprovado no início de dezembro.

Questionada pela reportagem, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) de Vitória informou que, assim que houver a disponibilização do serviço, as empresas farão a implantação das antenas.

"Nos locais onde já existem antenas e nos terrenos particulares, não há necessidade de licenciamento, sendo sua instalação automática. Já nas áreas públicas, essa licença será feita em até 48h", informou.

A pasta também foi demandada ainda sobre a presença de antenas "puras" e os últimos ajustes que precisam ser feitos, mas afirmou que ainda não há novidades que possam ser repassadas.

O QUE É O 5G

5G deve chegar pelo menos às capitais brasileiras até setembro de 2022 Crédito: Pressfoto/Freepik

É a quinta geração de internet móvel, já disponível em países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Canadá e Filipinas. Hoje, a velocidade mais rápida de internet móvel no Brasil é o 4.5G, que atinge 1 giga-hertz por segundo. No 5G, será possível atingir até 20 giga-hertz por segundo (GHz/s).

No dia a dia, quem usa muito a internet deve observar uma redução no tempo de resposta entre um clique e abertura de uma página, tempo de carregamento de vídeos, download de arquivos, entre outros. A expectativa é que também melhore a reprodução de games e filmes do streaming, tornando-a mais veloz.

O 5G vai favorecer ainda possibilidades de novas experiências digitais, como realidade virtual e aumentada. Para isso, estão sendo aprimorados produtos e equipamentos, a exemplo de óculos que permitem experiências imersivas.

Criações inusitadas também devem se popularizar cada vez mais com a chegada dessa nova tecnologia, como tênis e escovas de dentes "inteligentes" e carros autônomos.

A oferta será gradual, começando por cidades de grande porte. A previsão é de que, até julho de 2029, a tecnologia esteja disponível em todos os municípios brasileiros com mais de 30 mil habitantes, conforme o edital aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

CELULARES

Pessoa usando o celular Crédito: Freepik

Nesta fase inicial, a tecnologia 5G poderá ser utilizada somente em celulares. Quem quiser usar a internet ultrarrápida no próprio aparelho, mas o modelo estiver "ultrapassado", precisará fazer a troca. A tendência é que cada vez mais modelos sejam adaptados para acessar essa tecnologia.

Algumas fabricantes já lançaram no mercado aparelhos que serão capazes de operar com o 5G, como é o caso das empresas Apple, Xiaomi e Motorola.

No início do mês de maio, por exemplo, a Samsung anunciou uma nova versão do smartphone Galaxy S20 FE para o mercado brasileiro. Trata-se da edição 5G do dispositivo, que começou a ser vendido com preço sugerido de R$ 4 mil.

OPERADORAS NO ES

A Vivo esclareceu, por nota, que "dedica todos os seus esforços para antecipar o lançamento do 5G, usando a faixa de 2,3 GHz, refletindo seu compromisso em seguir avançando com a melhor e maior infraestrutura do País".

Sobre a faixa de 3,5GHz, afirmou que seguirá o cronograma da Anatel (pós-leilão) e está pronta para cumprir com o que está no edital, contemplando, primeiramente, a cobertura de todas as capitais.

Já a TIM declarou que o 5G permitirá também o uso da tecnologia Fixed Wireless Acess (FWA), ou seja, um acesso sem fio para disponibilizar banda larga fixa a partir da rede móvel. Esse modelo possibilitará, principalmente, a expansão de internet com alta velocidade para áreas remotas e sem conectividade do País.

A reportagem tentou entrar em contato com a Cloud2U para mais informações, mas não obteve retorno.