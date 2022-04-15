Controle antivírus se espalha pela China conforme infecções aumentam

Xangai está flexibilizando as regras que confinaram a maioria de seus 25 milhões de habitantes em casa após reclamações de que eles tiveram problemas para conseguir comida. Mas a maioria dos negócios ainda está fechada. O acesso a Guangzhou, um centro industrial de 19 milhões de habitantes perto de Hong Kong, foi suspenso esta semana. Outras cidades estão cortando o acesso ou fechando fábricas e escolas.