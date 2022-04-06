Máscaras: as regras em escolas, bancos, supermercados e comércios do ES

Moradores do ES já começaram a circular sem uso de máscara Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta procurou instituições que representam o comércio, a educação e os bancos para entender quais medidas internas serão adotadas por esses setores a partir de agora. A reportagem questionou, por exemplo, se será recomendado o uso do equipamento de proteção contra o coronavírus e se deverá ser apresentado o passaporte vacinal — também foi anunciado o fim da exigência do comprovante de vacinação. Confira as respostas: Após o governador Renato Casagrande anunciar, nesta quarta-feira (6), que o uso de máscaras em ambientes fechados não é mais obrigatório no Espírito Santo procurou instituições que representam o comércio, a educação e os bancos para entender quais medidas internas serão adotadas por esses setores a partir de agora. A reportagem questionou, por exemplo, se será recomendado o uso do equipamento de proteção contra o coronavírus e se deverá ser apresentado o passaporte vacinal — também foi anunciado o fim da exigência do comprovante de vacinação.

ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que, conforme anúncio feito pelo governador, as escolas deixam de exigir o uso de máscaras de alunos e funcionários, e recomenda que continuem utilizando esse equipamento de segurança grupos como gestantes, pessoas com alguma comorbidade ou que tenham sintomas gripais, por exemplo. A secretaria também disse que reforçará as orientações junto às escolas.

ESCOLAS E FACULDADES PARTICULARES

Já o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo (Sinepe) informou que, diante do pronunciamento realizado na tarde desta quarta-feira, deixará a critério das instituições associadas a decisão por manter ou não a obrigatoriedade do uso de máscaras. Segundo a instituição, será reforçado que há recomendação de uso por pessoas não vacinadas, com sintomas gripais e grupos vulneráveis, como imunossuprimidos, portadores de doenças crônicas e idosos acima de 60 anos.

O Sinepe destacou ainda que, apesar de apenas recomendadas nesses locais, as máscaras serão mantidas para professores e alunos da área da saúde.

SUPERMERCADOS NÃO VÃO EXIGIR

O presidente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Fábio Dalvi, disse que a notícia foi recebida pela entidade com muita alegria. "Será facultativo e quem tiver vontade ou necessidade, cada pessoa poderá ficar à vontade para usar (máscara) ou não. Vínhamos sofrendo uma pressão muito forte por parte dos clientes, que estavam um pouco confusos diante das liberações anteriores e somos gratos ao governo por entender a nossa demanda", afirmou.

Segundo Dalvi, uma comunicação formal aos associados será emitida nesta quinta-feira (7), após publicação da decisão em Diário Oficial.

UFES MANTÉM USO DE MÁSCARAS

Apesar da desobrigação do uso de máscaras mesmo em ambientes fechados, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) informou que mantém a exigência do uso nas dependências da instituição para qualquer pessoa que transite no local.

Em nota, a Ufes manifestou que "para o acesso às dependências, a comprovação do esquema vacinal é obrigatória para todas as pessoas que circulem na Universidade, inclusive participantes de eventos acadêmicos, culturais, artísticos e esportivos, com exceção das que apresentarem justa causa de saúde que isente de vacinação contra a covid-19 comprovada, mediante apresentação de declaração médica contendo assinatura do médico e carimbo com nome e CRM legíveis ou certificação digital".

Se referindo especificamente às máscaras, a Ufes estabeleceu que elas deverão ser usadas em todos os ambientes da universidade, com indicação de retirada do acessório apenas nos momentos de alimentação. A medida inclui terceirizados e visitantes. Também estão no documento orientações sobre lavagem frequente das mãos, uso de álcool em gel — disponibilizados nos campi — e etiqueta respiratória: “Ao tossir ou espirrar, proteger a boca com o cotovelo; usar lenços descartáveis e jogá-los no lixo logo em seguida; evitar tocar olhos, nariz e boca; e evitar lugares fechados e com aglomerações”.

FACULTATIVO NOS CAMPI DO IFES

Diferentemente da Ufes, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) tornou facultativo o uso de máscara nas dependências dos campi, exceto nos setores específicos da área da saúde. Em nota, a instituição informou que uma nova portaria revogou os efeitos do protocolo de retorno às atividades presenciais e declarou como essenciais todas as atividades. O Ifes não chegou a exigir o passaporte vacinal.

Em nota, a instituição também afirmou que "para os servidores que estão em trabalho remoto em função de auto declaração relativa às condições estabelecidas por Instrução Normativa (como idade superior a 60 anos, hipertensão, diabetes, cardiopatias, entre outras), o retorno deverá acontecer a partir desta quinta-feira (7), em acordo com suas chefias imediatas".

BANCOS: SEM EXIGÊNCIA

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) explicou que, com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras determinado por prefeituras de várias cidades brasileiras, as instituições bancárias deverão observar as regras locais para clientes e funcionários nas agências. Ou seja, no Espírito Santo deixa de ser obrigatório o uso de máscaras nos bancos.

COMÉRCIO: USO É RECOMENDADO, NÃO OBRIGATÓRIO

Representante de estabelecimentos comerciais, incluindo shoppings e lojas de rua, a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) afirmou que seguirá orientando o uso de máscaras, mas sem obrigatoriedade. "Seguimos orientando, em determinados ambientes de atendimento, por precaução, usar máscaras. Mas aplaudimos a iniciativa do governo do Estado. A não obrigatoriedade é importantíssima para o comércio e para a população. A maioria entende que é incômodo o uso da máscara", iniciou o presidente da entidade, José Lino Sepulcri.