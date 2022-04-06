Covid-19: quais fatores levaram o ES a desobrigar o uso de máscara

MENOR OCUPAÇÃO HOSPITALAR

Um dos pontos levantados pelo governador Renato Casagrande para reforçar as medidas de flexibilização foi a quantidade de mortes por Covid no Estado no mês de abril: um óbito. Caso o Estado mantenha o ritmo de contaminação, a expectativa é que o mês termine com menos de 2 mil casos confirmados.

Um dado analisado desde o início da pandemia é a taxa RT, que mostra a velocidade de transmissão do vírus. Quanto maior o índice, mais pessoas costumam ser contaminadas por um indivíduo, segundo o cálculo. A taxa de transmissão está em 0,19 no ES. "O menor índice da pandemia desde março (de 2020). A média móvel de óbito de 14 dias está em um óbito. É também a menor taxa desde o mês de março", destacou Casagrande.

O governador do Estado lembrou que o Espírito Santo ultrapassou a marca de 8 milhões de vacinas aplicadas. Apesar de a máscara não ser mais obrigatória, Casagrande recomendou que os capixabas continuem se vacinando. O governador classificou o imunizante como "grande responsável para chegarmos nessa posição". Um milhão de capixabas estão com a dose de reforço em atraso.