Governo do ES libera público total em estádios durante Capixabão

Nova Venécia é o líder do Capixabão Crédito: Twitter @novaveneciafc

Atualmente, os clubes que disputam o Campeonato Capixaba podem comercializar metade dos ingressos da capacidade máxima do estádio. O Espírito Santo é o único Estado da Região Sudeste que ainda possui restrição em relação ao público nos estádios.

A liberação será publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (1º), na véspera do início da liberação.

Embora Casagrande não tenha detalhado em pronunciamento, o governo do Estado informou que a decisão vale para municípios classificados em risco baixo e risco muito baixo. De acordo com o mapa de risco da Covid-19, não há cidades fora dessas duas classificações.

Conforme a regra, a partir de sábado, todos os estádios poderão ter 100% do público, sem restrição. Porém, caso alguma cidade suba para risco moderado, na cor amarela, haverá restrição.

VOLTA DO PÚBLICO EM FASE DECISIVA PARA OS TIMES

A liberação total dos estádios acontece no mesmo dia em que ocorrem as partidas das quartas de final do Capixabão. Depois da primeira fase, agora os times se enfrentam em jogos de ida e volta para definir os quatro melhores.

Capixabão – Quartas de final (Ida)

Vilavelhense x Serra

31/03, 19h - Kleber Andrade (ainda com restrição de público)



Vitória x Estrela do Norte

2/04, 16h - Salvador Costa



Rio Branco AC x Real Noroeste

3/04, 16h - Kleber Andrade



Desportiva Ferroviária x Nova Venécia

3/04, 16h - Olímpio Perim

