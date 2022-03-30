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Sem restrição

Governo do ES libera público total em estádios durante Capixabão

Liberação começa a valer no sábado (2) e também abrange shows e eventos culturais. Retomada do público total aos estádios acontece durante as quartas de final do Campeonato Capixaba
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 mar 2022 às 18:57

Publicado em 30 de Março de 2022 às 18:57

Nova Venécia é o líder do Capixabão
Nova Venécia é o líder do Capixabão Crédito: Twitter @novaveneciafc
A partir do próximo sábado (2), os estádios de futebol do Espírito Santo não terão mais limitação de público. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) nesta quarta-feira (30). Não haverá restrição de públicos em shows e eventos sociais e esportivos a partir da data divulgada. A autorização, segundo o chefe do Executivo, ocorre em um momento de consolidação na queda de casos e óbitos pela Covid-19.
Atualmente, os clubes que disputam o Campeonato Capixaba podem comercializar metade dos ingressos da capacidade máxima do estádio. O Espírito Santo é o único Estado da Região Sudeste que ainda possui restrição em relação ao público nos estádios.
A liberação será publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (1º), na véspera do início da liberação.
Embora Casagrande não tenha detalhado em pronunciamento, o governo do Estado informou que a decisão vale para municípios classificados em risco baixo e risco muito baixo. De acordo com o mapa de risco da Covid-19, não há cidades fora dessas duas classificações.
Conforme a regra, a partir de sábado, todos os estádios poderão ter 100% do público, sem restrição. Porém, caso alguma cidade suba para risco moderado, na cor amarela, haverá restrição.
A liberação acontece dias após o presidente da Federação de Futebol do Estado, Gustavo Vieira, enviar uma solicitação ao governo do Estado para que a restrição fosse derrubada e houvesse a liberação total dos estádios.

VOLTA DO PÚBLICO EM FASE DECISIVA PARA OS TIMES

A liberação total dos estádios acontece no mesmo dia em que ocorrem as partidas das quartas de final do Capixabão. Depois da primeira fase, agora os times se enfrentam em jogos de ida e volta para definir os quatro melhores.
Capixabão – Quartas de final (Ida)
Vilavelhense x Serra
  • 31/03, 19h - Kleber Andrade (ainda com restrição de público)
Vitória x Estrela do Norte
  • 2/04, 16h - Salvador Costa
Rio Branco AC x Real Noroeste
  • 3/04, 16h - Kleber Andrade
Desportiva Ferroviária x Nova Venécia
  • 3/04, 16h - Olímpio Perim
Governo do ES libera público total em estádios durante Capixabão

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