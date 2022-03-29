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Vitória recebe terceira etapa do Circuito Nacional de Beach Tennis

Mais de 300 atletas são esperados para a competição que vai reunir cinco categorias da modalidade no Shopping Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2022 às 16:01

Publicado em 29 de Março de 2022 às 16:01

Terceira etapa do Circuito Track&Field Open de Beach Tennis acontece em Vitória
Terceira etapa do Circuito Track&Field Open de Beach Tennis acontece em Vitória Crédito: Track&Field/Divulgação
Falta pouco para a maior competição de Beach Tennis já realizada no Espírito Santo. Nesta quinta-feira (31), Vitória recebe a terceira etapa do Circuito Track&Field Open. O evento vai acontecer no estacionamento externo do Shopping Vitória até o dia 03 de abril.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo aplicativo TFSports. Cada participante ganhará um kit com camiseta além de vários benefícios e brindes de marcas parceiras. São esperados mais de 300 atletas nesta edição que vai contar com as categorias A, B, C, iniciante e infantil.

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Quem comparecer à arena vai ter acesso às 4 quadras de areia, arquibancada, praça de alimentação e cerveja artesanal, além de oportunidades de experiências promovidas por grandes marcas parceiras e patrocinadoras. A sustentabilidade e a saúde tembém fazem parte do propósito do evento. Durante as competições, o público presente poderá participar ainda de ações interativas de promoção ao bem-estar e ao estilo de vida saudável.  

CIRCUITO TRACK&FIELD OPEN DE BEACH TENNIS

  • Terceira Etapa: Vitória 
  • Data: 31/03 à 03/04  
  • Horários: Quinta e sexta de 17 às 22h; sábado de 7h às 22h e domingo de 8h às 18h
  • Local:  estacionamento externo do Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá) 
  • Categorias: Iniciante, C, B e A (masculino, feminino e mista) + categoria infantil 
  • Fórmula de disputa: fase de grupos e duelos eliminatórios 
  • Premiação: medalha personalizada do circuito do primeiro ao quarto colocados (semifinalistas) + troféu personalizado do circuito para os campeões e vices, além de gifts da Track & Field, Chilli Beans, Fast Nutri, BodyTech, Take Kids, Swarovisk e Reserva Vitória e cartão SV Privilege 
  • Inscrições: exclusivamente pelo app TFSports 

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