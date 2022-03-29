Vitória recebe terceira etapa do Circuito Nacional de Beach Tennis

Terceira etapa do Circuito Track&Field Open de Beach Tennis acontece em Vitória Crédito: Track&Field/Divulgação

Falta pouco para a maior competição de Beach Tennis já realizada no Espírito Santo. Nesta quinta-feira (31), Vitória recebe a terceira etapa do Circuito Track&Field Open. O evento vai acontecer no estacionamento externo do Shopping Vitória até o dia 03 de abril.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo aplicativo TFSports. Cada participante ganhará um kit com camiseta além de vários benefícios e brindes de marcas parceiras. São esperados mais de 300 atletas nesta edição que vai contar com as categorias A, B, C, iniciante e infantil.

Quem comparecer à arena vai ter acesso às 4 quadras de areia, arquibancada, praça de alimentação e cerveja artesanal, além de oportunidades de experiências promovidas por grandes marcas parceiras e patrocinadoras. A sustentabilidade e a saúde tembém fazem parte do propósito do evento. Durante as competições, o público presente poderá participar ainda de ações interativas de promoção ao bem-estar e ao estilo de vida saudável.

CIRCUITO TRACK&FIELD OPEN DE BEACH TENNIS