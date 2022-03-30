Covid-19: shows e eventos no ES não terão mais limitação de público

O governador do Estado, Renato Casagrande , afirmou, em pronunciamento realizado nesta quarta-feira (30), que os eventos sociais e esportivos realizados em todo o Espírito Santo não terão mais limitação de público a partir deste sábado (2). A autorização decorreu da melhoria nas condições da pandemia da Covid-19, com consolidação na queda de casos e óbitos pela doença.

A decisão será publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (1º) e vale apenas para os municípios classificados em risco baixo e risco muito baixo, conforme o Mapa de Risco da Covid-19. No momento, todo o território capixaba é abrangido por essas classificações. Caso alguma região migre para o risco moderado ou alto, a autorização não será válida para as cidades incluídas na área.

"Estamos passando por um momento que está dando muita alegria depois de dois anos, e o turismo foi muito afetado pela pandemia. Investir em atividades turísticas é muito importante. Tenho debatido com a Sesa para ver quais passos a gente pode dar. Nesses dias, aprofundei muito a discussão para ter embasamento técnico" Renato Casagrande - Governador do Estado

Segundo Casagrande, o Espírito Santo conseguiu chegar, tecnicamente, a uma decisão importante para o turismo, eventos sociais, culturais e esportivos. “A partir de sábado (2), não teremos mais limitações de público nos eventos. Shows não terão mais limitações, jogos do Capixabão. É uma notícia boa. Só podemos fazer isso porque a pandemia neste momento está sob controle”, finalizou.

O avanço em termos de liberações de atividades deu sequência a diversos anúncios de flexibilizações feitas pelo Estado. Em outubro de 2020, por exemplo, os eventos sociais, como as festas e casamentos, realizados em cerimoniais, puderam receber até 300 pessoas apenas, com um espaço de 5 metros quadrados entre os participantes. Shows e pista de dança estavam proibidos. Já em agosto de 2021, o limite de público para eventos sociais foi ampliado para 600 pessoas, e shows para a mesma quantidade de público foram autorizados um mês depois.