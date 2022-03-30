Flamengo x Fluminense: prováveis times e onde assistir à final do Carioca

Nesta quarta-feira (30), Flamengo e Fluminense iniciam a disputa da final do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro vai em busca do tetracampeonato inédito no Estadual, enquanto o Tricolor espera frear o rival e conquistar o título tão aguardado depois de dez anos. O confronto acontece no Maracanã e está marcado para as 21h40. Vale lembrar que na final não existe vantagem do empate, e, caso isso aconteça, a decisão vai para os pênaltis.
O Flamengo chega na final após bater o Vasco em um placar agregado de 2 a 0 na semifinal. Ainda sem ter uma equipe brilhante, mas que tem triunfado, Paulo Sousa deve contar com a volta de Bruno Henrique ao time, enquanto Isla e Arrascaeta, que estão as suas respectivas seleções na Data Fifa, são dúvidas. Já Rodinei se junta a Pablo e Rodrigo Caio como baixas confirmadas para o confronto inicial.
Já o Fluminense fez valer a vantagem do empate e garantiu a classificação no fim do jogo contra o Botafogo, no último domingo. O Tricolor chega pressionado pelo longo jejum sem o título do Carioca e também pela fase ruim, com eliminação na terceira fase da Libertadores e duas atuações abaixo do esperado nas semifinais. O técnico Abel Braga ainda não terá Nino, mas Felipe Melo deve retornar. Fred está suspenso após ser expulso na última partida.
FICHA TÉCNICA: FLAMENGO X FLUMINENSE
- Data e horário: 30/03/2022, às 21h40 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
- Onde assistir: Record TV, Cariocão Play, Fla TV+, Eleven Sports, OneFootball, perfis no Twitch e Youtube
- FLAMENGO: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Andreas Pereira (João Gomes), Willian Arão, Everton Ribeiro (Arrascaeta) e Lázaro (Pedro); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa
- FLUMINENSE: Fábio; Luccas Claro, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Pineida; Jhon Arias, Willian Bigode e Germán Cano. Técnico: Abel Braga