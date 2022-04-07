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Pandemia

Variante mais contagiosa, Ômicron XE tem primeiro caso no Brasil

Doença causada por essa cepa provoca sintomas tradicionais da Covid, como dor de garganta, febre e perda de olfato e do paladar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2022 às 12:26

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 12:26

A nova variante oriunda da Ômicron descoberta na China foi também encontrada no Brasil. Ao menos um caso foi registrado até agora. As informações são do jornal O Globo. O caso brasileiro é de um homem de 39 anos de São Paulo e foi identificado pelo Butantan. A infecção ocorreu em março deste ano.
Na China, a cepa foi revelada pelo sequenciamento do gene do coronavírus de um caso leve confirmado na cidade de Suzhou, informou o Global Times. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da cidade, a maioria dos casos é importada de outras províncias e cidades.
O subtipo BA.2 da Ômicron é mais contagiosa que a variante “original“
O subtipo BA.2 da Ômicron é mais contagiosa que a variante “original“ Crédito: Freepik
O órgão disse que a cidade de Suzhou realizou imediatamente investigações epidemiológicas e sequenciamento genético para cada caso.
A nova variante causa sintomas como coriza, perda do olfato e do paladar, febre, tosse e dor de garganta.
Com Global Times, Associated Press e O Globo

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