Variante mais contagiosa, Ômicron XE tem primeiro caso no Brasil

A nova variante oriunda da Ômicron descoberta na China foi também encontrada no Brasil. Ao menos um caso foi registrado até agora. As informações são do jornal O Globo. O caso brasileiro é de um homem de 39 anos de São Paulo e foi identificado pelo Butantan. A infecção ocorreu em março deste ano.
Na China, a cepa foi revelada pelo sequenciamento do gene do coronavírus de um caso leve confirmado na cidade de Suzhou, informou o Global Times. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da cidade, a maioria dos casos é importada de outras províncias e cidades.
O órgão disse que a cidade de Suzhou realizou imediatamente investigações epidemiológicas e sequenciamento genético para cada caso.
A nova variante causa sintomas como coriza, perda do olfato e do paladar, febre, tosse e dor de garganta.
Com Global Times, Associated Press e O Globo