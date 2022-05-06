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Internet banda larga via fibra cresce mais de 100% ao ano na Serra

Levantamento mostra que moradores da Serra, mesmo com infraestrutura mais precária, consomem muito mais internet que a média do Brasil

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 02:12

Públicado em 

06 mai 2022 às 02:12
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Internet
Crédito: Carlos Alberto
Entre 2020 e 2021, o consumo de internet banda larga via fibra óptica cresceu exatos 130% no município da Serra. Para se ter ideia do tamanho do número, no Brasil o avanço, já extraordinário, foi, na média dos últimos três anos, de 55%. Investidores da área enaltecem ainda mais o salto pelo fato de o acesso à banda larga fibrada no município serrano ser mais restrito que no restante do país.
"No Brasil, são cerca de 40 milhões de casas com acesso à banda larga. 23 milhões com fibra óptica, ou seja, mais da metade. No Espírito Santo isso fica em algo próximo a 40%. Se com menos estrutura vemos um crescimento de 130%, imagina quando essa distância em relação à média nacional for reduzida? O potencial de crescimento é enorme", prevê Alex Jorge, diretor de Operações da Obvious, operadora que realizou os estudos sobre a Serra e que recentemente começou a operar no Brasil justamente pela cidade serrana.
Além da sede por consumir internet, o consumidor da Serra é exigente e quer um serviço de internet de qualidade: na média, ele reclama (via Procon, redes sociais e sites especializados) 50% a mais que o resto do Brasil.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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