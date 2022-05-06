Internet banda larga via fibra cresce mais de 100% ao ano na Serra

Entre 2020 e 2021, o consumo de internet banda larga via fibra óptica cresceu exatos 130% no município da Serra
. Para se ter ideia do tamanho do número, no Brasil o avanço, já extraordinário, foi, na média dos últimos três anos, de 55%. Investidores da área enaltecem ainda mais o salto pelo fato de o acesso à banda larga fibrada no município serrano ser mais restrito que no restante do país.
"No Brasil, são cerca de 40 milhões de casas com acesso à banda larga. 23 milhões com fibra óptica, ou seja, mais da metade. No Espírito Santo isso fica em algo próximo a 40%. Se com menos estrutura vemos um crescimento de 130%, imagina quando essa distância em relação à média nacional for reduzida? O potencial de crescimento é enorme", prevê Alex Jorge, diretor de Operações da Obvious, operadora que realizou os estudos sobre a Serra e que recentemente começou a operar no Brasil justamente pela cidade serrana.
Além da sede por consumir internet, o consumidor da Serra é exigente e quer um serviço de internet de qualidade: na média, ele reclama (via Procon, redes sociais e sites especializados) 50% a mais que o resto do Brasil.