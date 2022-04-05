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Investimento

Serra é a primeira cidade a receber nova operadora brasileira de internet

Empresa que oferecerá serviço no Espírito Santo recebeu aportes de investidores do Vale do Silício, nos Estados Unidos, e da Europa

Publicado em 

05 abr 2022 às 20:07

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 20:07

Fibra ótica
Utilização de fibra ótica neutra pode baratear serviço de conexão Crédito: Pixabay
Com índices chineses de crescimento, a internet banda larga brasileira experimenta uma enxurrada de novos negócios. Nesta terça-feira (5), a Obvious Fibra anunciou o início de suas operações em território brasileiro pela Serra. A empresa vai oferecer internet de ultravelocidade em 35 bairros da maior cidade do Espírito Santo. Vitória, Vila Velha e Cariacica deverão ser atendidos nos próximos meses. A intenção da Obvious é, em cinco anos, chegar a 4 milhões de clientes em todo o país, para isso, investirá R$ 3 bilhões.
A Serra foi escolhida para o piloto por quatro motivos. "Já possui uma boa estrutura de fibra óptica; não tem uma atuação tão forte de outros concorrentes; tem um perfil social (renda) e demográfico (população) que permite a nossa instalação; e, o mais interessante, observamos um alto índice de reclamações, principalmente em canais específicos nas redes sociais, da qualidade do serviço de internet banda larga prestado no município. Juntamos esses fatores, temos um algoritmo para isso, e escolhemos a Serra. É o perfil que queremos", explicou Gonzalo Fernández Castro, presidente e fundador da nova operadora.
Criada por Castro, a Obvious recebeu aportes de investidores do Vale do Silício, nos Estados Unidos, e da Europa, principalmente da Suíça, onde Castro, que é argentino, trabalhou por muitos anos à frente de um fundo de investimentos. Executivos brasileiros com passagem por empresas telecom também colocaram dinheiro na "tel-tech" (startup de tecnologia em telecomunicações). Em breve, a Obvious fará rodadas de captação com fundos de venture capital (ou capital de risco, uma modalidade de investimento focada em empresas de até médio porte que possuem alto potencial de crescimento) brasileiros e do exterior.
"Trata-se de um mercado gigante, com muito por fazer. São mais de 15 mil pequenos provedores de internet no Brasil, que dominam 60% do mercado, algo único no mundo. O jogo mudou com a chegada da fibra neutra, possibilitou a entrada de empresas menores focadas na prestação de um bom serviço", assinala Castro.
A nova operadora vai utilizar, no Espírito Santo, a estrutura da V.tal, empresa que comprou toda a rede de fibra óptica da Oi. Trata-se da maior malha de rede neutra do país. Uma rede neutra é um modelo de aluguel de infraestrutura de rede óptica que fornece o serviço até a casa do cliente. Por ser neutra, ela permite que mais de uma operadora utilize a mesma rede e a ideia é que isso barateie o serviço.
A V.tal surgiu da compra da rede de fibra óptica da Oi por parte de fundos do Banco BTG e do Fundo Soberano de Cingapura. São 400 mil quilômetros de fibra, em 2,3 mil cidades, passando por 15 milhões de casas. Serão investidos R$ 30 bilhões até 2025,  expandindo a rede para 32 milhões de casas.

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