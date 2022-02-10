Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Telefonia

610 mil clientes da Oi no ES vão mudar de operadora; veja para qual e os direitos

Cade aprovou a venda da operação móvel da tele para Claro, Tim e Vivo e consumidores serão transferidos para uma nova operadora nos próximos meses; saiba mais

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 19:21

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 fev 2022 às 19:21
Após a aprovação da venda e fatiamento da Oi, cerca de 40 milhões de consumidores que utilizam os serviços de telefonia móvel da operadora no país serão transferidos para uma das empresas que integram o consórcio comprador nos próximos meses, ou seja, vão migrar para Tim, Claro ou Vivo.
No caso do Espírito Santo, as 610,5 mil linhas ativas da Oi Móvel, nos DDDs 27 e 28, ficarão sob responsabilidade da Claro.
É a operadora que vai herdar mais clientes da Oi no Brasil, com a chegada de 15 milhões de consumidores. Em seguida aparecem Tim (14,5 milhões) e Vivo (10,5 milhões), que também abocanharam uma parcela da companhia que foi criada para ser a "super tele" do país.

Veja Também

Com votação apertada, Cade aprova compra da Oi por Claro, Vivo e Tim

Vitória está entre as 12 capitais aptas a receber novas redes 5G no Brasil

De acordo com um parecer do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que aprovou a compra na quarta-feira (9), a divisão das linhas da Oi tomou como base o tamanho da operadora em cada região.
Receberá os contratos a companhia que possuir a menor participação de mercado na área de DDD.
Companhia de telecomunicações é disputada por gigantes da telefonia
Companhia de telecomunicações foi vendida a rivais Crédito: MARCOS PINTO/AG. O GLOBO/ARQUIVO AG

COMO SERÁ A MIGRAÇÃO DOS CLIENTES OI PARA AS NOVAS OPERADORAS?

A migração será feita de forma gradual, sendo que as empresas terão que comunicar aos clientes sobre a transferência. Até que aconteça de fato, o cliente continuará a ser atendido pela Oi.
No entanto, embora esta seja a regra geral, nenhum cliente será obrigado a ficar na operadora definida, e poderá optar por realizar a portabilidade gratuita, isto é, poderá ser transferido para outra operadora, sem custos.

Veja Também

O que muda para os consumidores com o leilão do 5G

Investimentos do 5G vão permitir conexão na BR 101 e em escolas públicas no ES

A regra foi estabelecida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que já havia aprovado a operação no último dia 31 de janeiro. 
De acordo com o advogado Sandro Câmara, essas regras também estão de acordo com o que prevê o próprio Código de Defesa do Consumidor.

VALORES DOS PLANOS VÃO AUMENTAR COM O FIM DA OI MÓVEL?

Câmara explica ainda que, mesmo com uma nova empresa operando a linha, os contratos deverão manter as mesmas regras estabelecidas pela Oi, o que inclui o valor cobrado e as especificações do plano. 
Porém, após a vigência dos contratos atuais, tudo isso pode ser alterado pela nova operadora. "Claro que quando a vigência desses contratos chegar ao fim as operadores poderão impor mudanças, reajuste de valores, entre outros ajustes. Mas enquanto estiverem vigentes, os contratos atuais terão que ser respeitados."

Veja Também

Entenda como o 5G vai revolucionar do trabalho à rotina das famílias

ES terá 3 operadoras que poderão oferecer internet 5G; veja quais são

A Anatel estabeleceu ainda que as operadoras deverão dividir os contratos de telefonia móvel que integram contratos de combo da Oi de forma transparente e comunicada com antecedência. Os combos são pacotes de TV, internet e telefone em um único contrato.
Além disso, ficou proibida a migração automática de fidelização contratual do cliente da Oi ou a imposição de fidelização na adesão a um novo plano, e não poderão ser cobradas taxas por quebra de fidelização dos contratos dos usuários de telefonia móvel ou combo da Oi.

CONSUMIDOR PRECISA FICAR DE OLHO NAS MUDANÇAS E PODE RECORRER À JUSTIÇA

O advogado e professor universitário Eduardo Sarlo pontua que, via de regra, qualquer mudança no contrato tem que ter a anuência expressa do consumidor. 
"Mesmo sendo uma nova operadora, o contrato anterior tem que ser mantido. Todos os direitos e obrigações desse contrato tem que ser mantidos pela operadora que adquiriu a cartela de clientes da Oi"
Eduardo Sarlo - Advogado
Ele destaca ainda que, após a transferência de operadora, no caso de problemas, o consumidor pode tanto acionar a nova companhia, quanto poderá acioná-la judicialmente ou nos órgãos de proteção e controle, e defesa do consumidor, a depender da situação.
"Com a carteira de clientes, vem também todos os ônus e bônus contratuais que anteriormente ficariam sob responsabilidade da Oi", explica.
*Com informações da agência FolhaPress

Veja Também

Passo a passo: veja como consultar se tem dinheiro “esquecido” em banco

Vila Velha é a 1ª cidade do país a testar internet 5G no serviço público

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Oi (telefonia) Telefonia Móvel Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios
Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados