610 mil clientes da Oi no ES vão mudar de operadora; veja para qual e os direitos

Após a aprovação da venda e fatiamento da Oi , cerca de 40 milhões de consumidores que utilizam os serviços de telefonia móvel da operadora no país serão transferidos para uma das empresas que integram o consórcio comprador nos próximos meses, ou seja, vão migrar para Tim, Claro ou Vivo.

No caso do Espírito Santo , as 610,5 mil linhas ativas da Oi Móvel, nos DDDs 27 e 28, ficarão sob responsabilidade da Claro.

É a operadora que vai herdar mais clientes da Oi no Brasil, com a chegada de 15 milhões de consumidores. Em seguida aparecem Tim (14,5 milhões) e Vivo (10,5 milhões), que também abocanharam uma parcela da companhia que foi criada para ser a "super tele" do país.

De acordo com um parecer do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) , que aprovou a compra na quarta-feira (9), a divisão das linhas da Oi tomou como base o tamanho da operadora em cada região.

Receberá os contratos a companhia que possuir a menor participação de mercado na área de DDD.

Companhia de telecomunicações foi vendida a rivais Crédito: MARCOS PINTO/AG. O GLOBO/ARQUIVO AG

COMO SERÁ A MIGRAÇÃO DOS CLIENTES OI PARA AS NOVAS OPERADORAS?

A migração será feita de forma gradual, sendo que as empresas terão que comunicar aos clientes sobre a transferência. Até que aconteça de fato, o cliente continuará a ser atendido pela Oi.

No entanto, embora esta seja a regra geral, nenhum cliente será obrigado a ficar na operadora definida, e poderá optar por realizar a portabilidade gratuita, isto é, poderá ser transferido para outra operadora, sem custos.

A regra foi estabelecida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que já havia aprovado a operação no último dia 31 de janeiro.

De acordo com o advogado Sandro Câmara, essas regras também estão de acordo com o que prevê o próprio Código de Defesa do Consumidor.

VALORES DOS PLANOS VÃO AUMENTAR COM O FIM DA OI MÓVEL?

Câmara explica ainda que, mesmo com uma nova empresa operando a linha, os contratos deverão manter as mesmas regras estabelecidas pela Oi, o que inclui o valor cobrado e as especificações do plano.

Porém, após a vigência dos contratos atuais, tudo isso pode ser alterado pela nova operadora. "Claro que quando a vigência desses contratos chegar ao fim as operadores poderão impor mudanças, reajuste de valores, entre outros ajustes. Mas enquanto estiverem vigentes, os contratos atuais terão que ser respeitados."

A Anatel estabeleceu ainda que as operadoras deverão dividir os contratos de telefonia móvel que integram contratos de combo da Oi de forma transparente e comunicada com antecedência. Os combos são pacotes de TV, internet e telefone em um único contrato.

Além disso, ficou proibida a migração automática de fidelização contratual do cliente da Oi ou a imposição de fidelização na adesão a um novo plano, e não poderão ser cobradas taxas por quebra de fidelização dos contratos dos usuários de telefonia móvel ou combo da Oi.

CONSUMIDOR PRECISA FICAR DE OLHO NAS MUDANÇAS E PODE RECORRER À JUSTIÇA

O advogado e professor universitário Eduardo Sarlo pontua que, via de regra, qualquer mudança no contrato tem que ter a anuência expressa do consumidor.

"Mesmo sendo uma nova operadora, o contrato anterior tem que ser mantido. Todos os direitos e obrigações desse contrato tem que ser mantidos pela operadora que adquiriu a cartela de clientes da Oi" Eduardo Sarlo - Advogado

Ele destaca ainda que, após a transferência de operadora, no caso de problemas, o consumidor pode tanto acionar a nova companhia, quanto poderá acioná-la judicialmente ou nos órgãos de proteção e controle, e defesa do consumidor, a depender da situação.

"Com a carteira de clientes, vem também todos os ônus e bônus contratuais que anteriormente ficariam sob responsabilidade da Oi", explica.