Passo a passo: veja como consultar se tem dinheiro “esquecido” em banco

Está liberada novamente a consulta de cidadãos e empresas a dinheiro esquecido em contas bancárias. O sistema do Banco Central voltou a funcionar nesta segunda-feira (14).

Neste primeiro momento da consulta, o cidadão somente será informado se tem ou não algum valor a receber. No entanto, a quantia e possibilidade de transferência dela somente ocorrerá a partir de 7 de março, em data que o próprio consultante receberá ao fazer o primeiro acesso à plataforma.

CALENDÁRIO DE LIBERAÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS

O Banco Central criou um calendário de liberação das transferências bancárias, que varia de acordo com o ano de nascimento do cidadão ou da criação da empresa. Apenas a partir da data definida será possível saber o valor exato que poderá ser resgatado. Para fazer a consulta, basta informar o CPF e a data de nascimento ou CNPJ e a data de abertura da empresa.

* Por data de nascimento (pessoa física) ou fundação da empresa (pessoa jurídica)



Antes de 1968 - consulta e resgate de 7 a 11 de março. Repescagem para quem perder o prazo em 12 de março.



consulta e resgate de 7 a 11 de março. Repescagem para quem perder o prazo em 12 de março. Entre 1968 e 1983 - consulta e resgate de 14 a 18 de março. Repescagem para quem perder o prazo em 19 de março.



- consulta e resgate de 14 a 18 de março. Repescagem para quem perder o prazo em 19 de março. Após 1983 - consulta e resgate de 21 a 25 de março. Repescagem para quem perder o prazo em 26 de março.



Quando receber o agendamento, é necessário conferir se foi para o período de 4h às 14h ou de 14h às 24h. Se esquecer ou perder a data e o período agendados, basta fazer a consulta novamente para confirmar a informação. No caso de quem não voltar ao sistema no período definido, o calendário prevê uma data para repescagem.

PASSO A PASSO DE COMO CONSULTAR

O caminho para resgatar quantias "esquecidas" em bancos Crédito: Miguel Noronha |Agência Folhapress

Se perder a data Gov.br. Caso não tenha, faça seu Você precisa ter um login. Caso não tenha, faça seu cadastro no site ou pelo App Gov.br, que pode ser baixados tanto pelo Google Play, para usuários de Android, quanto pela Apple Store, para usuários de iPhone. Para fazer o cadastro você passará por algumas etapas, como registro do CPF e criação de uma senha. Para conseguir resgatar o dinheiro, é necessário ter uma conta nível prata ou ouro, que oferecem mais segurança digital. Não será possível acessar o sistema com login Registrato. É necessário confirmar sua identidade por meio de qualquer um dos processos indicados nas plataformas Gov.br. Quem quiser ir de bronze para prata, por exemplo, pode validar seus dados no próprio app, via reconhecimento facial. Você pode aumentar o nível de sua conta usando o aplicativo Gov.br e seguir as orientações por lá, e pode também logar na sua conta e aumentar o seu nível em "Selos de Confiabilidade". A partir do dia 14 de fevereiro, entre no site exclusivo do SVR (valoresareceber.bcb.gov.br) . Lá será requerida a confirmação da identidade por meio de um CPF ou CNPJ. Com isso, a plataforma vai consultar seus dados e informar se existem valores a serem resgatados em bancos ou instituições financeiras. Caso exista algum valor a ser resgatado, guarde bem a data que o sistema vai lhe informar. Volte na data informada ao site oficial do SVR ( valoresareceber.bcb.gov.br ) e use seu login Gov.br para acessar o sistema, saber qual o valor disponível e solicitar sua transferência. Se você perder sua data de resgate, volte em outro dia ao site oficial do SVR ( valoresareceber.bcb.gov.br ) e o sistema vai informar uma nova data para retorno. Não se preocupe com seu direito sobre os recursos a devolver. Eles são seus e continuarão guardados pelas instituições financeiras o tempo que for necessário, esperando até que você solicite a devolução.

FIQUE ATENTO PARA NÃO CAIR EM GOLPES

O Banco Central alerta o cidadão para riscos de golpes utilizando o Sistema Valores a Receber (SVR):

O único site para consulta e solicitação desses valores é o valoresareceber.bcb.gov.br. A consulta não poderá ser feita no site principal do BC nem por qualquer outro site. O Banco Central não envia links nem entra em contato com clientes para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais. Ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Portanto, nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. É golpe!

Outro alerta importante: apenas depois de acessar o sistema e somente no caso de pedir o resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira escolhida entrará em contato com o cliente para realizar a transferência. Mesmo nesse caso específico, essa instituição não pode pedir informação sobre seus dados pessoais nem sua senha.

De acordo com Banco Central, o SVR permitirá a devolução de cerca de R$ 8 bilhões para cidadãos e empresas. Na primeira fase de saques, existe a expectativa de devolução de R$3,9 bilhões a 27,9 milhões de CPF´s (Cadastros de pessoas físicas) e CNPJs (Cadastros nacionais de pessoas jurídicas).

Nesta etapa será possível:

Contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível;



Tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em termo de compromisso assinado pelo banco com o BC;



Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito;



Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados



Haverá uma segunda fase de resgate de valores esquecidos. Sua data de implementação será avaliada após o início da primeira etapa.

Ainda segundo a instituição, quem perder a data por qualquer motivo não precisa se preocupar. "O cidadão nunca perde o direito sobre os valores em seu nome. As instituições financeiras guardarão esses recursos pelo tempo que for necessário, esperando até que o cidadão solicite a devolução."