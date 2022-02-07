Vila Velha é a 1ª cidade do país a testar internet 5G no serviço público

Em fase de testes no Brasil, a tecnologia 5G , considerada uma evolução da internet móvel disponível atualmente no país, já está sendo aplicada de forma experimental em Vila Velha . Até esta terça-feira (8), a prefeitura vai utilizá-la em uma escola pública, onde, além da rede sem fio, a conexão super-rápida poderá ser usada para auxiliar em serviços de videomonitoramento, com reconhecimento facial e leitura de placas de veículos.

O teste, com a frequência entre 3.7 ou 3.8 MHZ de transmissão, vem sendo realizado na UMEF Professor Paulo Cesar Vinha, em Terra Vermelha, desde a quarta-feira (2).

Com o experimento, realizado em parceria com a Nokia Brasil, Vila Velha passa a ser a primeira cidade no país a utilizar a tecnologia voltada para o serviço público.

5G será testado em escola de Vila Velha Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Vila Velha é a primeira cidade do país a testar Internet 5G no serviço público

A unidade de ensino recebeu uma antena de transmissão do sinal 5G, câmeras de monitoramento, entre outros equipamentos de infraestrutura digital. A ideia é que, após a implantação total do serviço, todos os equipamentos se comuniquem sem interferência ou risco de invasão hacker.

Tecnologia que pode ser até vinte vezes mais rápida que o 4.5G, o 5G será implantado de forma gradual no Brasil a partir de 2022 e promete revolucionar desde a rotina de trabalho dos brasileiros até o dia a dia das famílias.

Essa quinta geração da internet móvel já está disponível em diversos locais do mundo, como Canadá, China, Filipinas, Estados Unidos e no Reino Unido, e deve chegar pelo menos às capitais brasileiras até julho de 2022.

A oferta será gradual, começando por cidades de grande porte. A previsão é de que, até julho de 2029, a tecnologia esteja disponível em todos os municípios brasileiros com mais de 30 mil habitantes, conforme a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Dentre os benefícios esperados estão conexão super-rápida, redução de latência (tempo de intervalo entre o comando do usuário e a resposta) e a possibilidade de interligar diversos objetos à rede.

Para o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, a nova tecnologia impulsionará a gestão municipal a um patamar inédito no Brasil, aproximando secretarias e serviços, além de permitir velocidade na resposta rápida aos munícipes.