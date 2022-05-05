Arrecadação de impostos dispara e cresce 39%, em abril, no ES

Crédito: Carlos Alberto

O ano começou generoso para o governo do Espírito Santo . De janeiro a abril, a arrecadação total de impostos ficou em R$ 6,76 bilhões, 27% a mais do que no primeiro quadrimestre de 2021. Só no mês de abril, a receita foi de R$ 1,92 bilhão, 39% a mais que no mesmo mês de 2021.

Tratam-se de dois recordes históricos. De acordo com a Secretaria da Fazenda, até então, a maior arrecadação tributária mensal havia sido de R$ 1,74 bi, em dezembro de 2021 e o melhor quadrimestre havia sido o terceiro de 2021, com R$ 6,5 bilhões.

A inflação contribuiu bastante com o resultado, afinal, o IPCA dos últimos 12 meses, até abril, ficou em 12,26%, mas não é só isso. "O crescimento registrado pelo Espírito Santo foi muito superior à inflação observada. Isso significa que há, em todo o Estado, um crescimento real da economia", explica o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.

Dados do quadrimestre mostram uma expansão de 23% nas receitas vindas do Comércio, totalizando R$ 1,3 bilhão; aumento de 28% na Indústria, alcançando R$ 1,03 bilhão; e 29% na Energia Elétrica, que somou R$ 630 milhões.