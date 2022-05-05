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Tributos

Arrecadação de impostos dispara e cresce 39%, em abril, no ES

Secretaria da Fazenda diz que avanço da inflação e crescimento da economia capixaba fora decisivos no avanço recorde da arrecadação estadual

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 19:19

Públicado em 

05 mai 2022 às 19:19
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Porto
Crédito: Carlos Alberto
O ano começou generoso para o governo do Espírito Santo. De janeiro a abril, a arrecadação total de impostos ficou em R$ 6,76 bilhões, 27% a mais do que no primeiro quadrimestre de 2021. Só no mês de abril, a receita foi de R$ 1,92 bilhão, 39% a mais que no mesmo mês de 2021.
Tratam-se de dois recordes históricos. De acordo com a Secretaria da Fazenda, até então, a maior arrecadação tributária mensal havia sido de R$ 1,74 bi, em dezembro de 2021 e o melhor quadrimestre havia sido o terceiro de 2021, com R$ 6,5 bilhões.
A inflação contribuiu bastante com o resultado, afinal, o IPCA dos últimos 12 meses, até abril, ficou em 12,26%, mas não é só isso. "O crescimento registrado pelo Espírito Santo foi muito superior à inflação observada. Isso significa que há, em todo o Estado, um crescimento real da economia", explica o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.
Dados do quadrimestre mostram uma expansão de 23% nas receitas vindas do Comércio, totalizando R$ 1,3 bilhão; aumento de 28% na Indústria, alcançando R$ 1,03 bilhão; e 29% na Energia Elétrica, que somou R$ 630 milhões.
Também merecem destaque o setor cafeeiro, que arrecadou R$ 255 milhões nos primeiros quatro meses do ano, o dobro do registrado em 2021, e as importações em geral, que viram sua contribuição saltar 187%, batendo em R$ 178 milhões.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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