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Shopping Vitória comemora o melhor ano de vendas de sua história

Depois de um 2020 complicado por conta da pandemia, maior centro comercial do ES viu, em 2021, seu faturamento crescer em relação ao ano de 2019

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 16:28

Públicado em 

05 mai 2022 às 16:28
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Vitória - Movimentação após reabertura do Shopping Vitória
Vitória - Movimentação no Shopping Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os executivos do Shopping Vitória estão animados. As vendas do ano de 2021 foram 14% superiores ao registrado em 2019, ano imediatamente anterior ao início da pandemia. "Foi o melhor ano da história do Shopping Vitória", comemorou Raphael Brotto, diretor-geral da unidade.
O ano de 2022 também começou bem. As vendas registradas no mês de março foram 104% maiores que as registradas em março de 2020. Importante lembrar que em 18 de março de 2020 foram tomadas as primeiras medidas restritivas no Estado por conta da pandemia de Covid-19. Apesar da comparação com um mês ruim, um avanço de mais de 100% não pode ser ignorado. Bom frisar que os dados não foram corrigidos pela inflação.
Apesar dos números, o maior desafio da história do empreendimento, nas palavras do próprio Brotto, está dado: avançar na transformação digital. "Com certeza avançar no marketplace é o maior desafio da nossa história, afinal, não há receita de bolo. O mundo 'figital' (soma do físico com o digital) é o nosso mundo, já estamos de cabeça nele".
O Grupo Buaiz, proprietário do shopping, já está em contato com consultorias que vão auxiliar os executivos na montagem do planejamento estratégico dessa transformação digital, que envolverá também os lojistas. "Vamos investir pesado em tecnologia, na nossa transformação e também na dos nossos parceiros", afirmou Brotto.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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