Shopping Vitória comemora o melhor ano de vendas de sua história

Vitória - Movimentação no Shopping Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os executivos do Shopping Vitória estão animados. As vendas do ano de 2021 foram 14% superiores ao registrado em 2019, ano imediatamente anterior ao início da pandemia. "Foi o melhor ano da história do Shopping Vitória", comemorou Raphael Brotto, diretor-geral da unidade.

O ano de 2022 também começou bem. As vendas registradas no mês de março foram 104% maiores que as registradas em março de 2020. Importante lembrar que em 18 de março de 2020 foram tomadas as primeiras medidas restritivas no Estado por conta da pandemia de Covid-19. Apesar da comparação com um mês ruim, um avanço de mais de 100% não pode ser ignorado. Bom frisar que os dados não foram corrigidos pela inflação.

Apesar dos números, o maior desafio da história do empreendimento, nas palavras do próprio Brotto, está dado: avançar na transformação digital. "Com certeza avançar no marketplace é o maior desafio da nossa história, afinal, não há receita de bolo. O mundo 'figital' (soma do físico com o digital) é o nosso mundo, já estamos de cabeça nele".