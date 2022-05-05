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Rede de fibra óptica inaugura no ES um novo modelo de internet

Com o aumento no uso da internet no Brasil, investir em uma boa banda larga é primordial. Por isso, a Obvious Fibra traz ao ES um novo modelo de operadora de fibra óptica com foco no cliente e preços acessíveis

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 20:15

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

05 mai 2022 às 20:15
A Obvious Fibra utiliza redes neutras de fibra já existentes e, por meio de processos digitais, possibilita conectividade em milhões de casas
A Obvious Fibra utiliza redes neutras de fibra já existentes e, por meio de processos digitais, possibilita conectividade em milhões de casas Crédito: Obvious Fibra/Divulgação
A internet se tornou uma ferramenta essencial para o dia a dia das pessoas, para trabalhar, estudar e se divertir, e dizer que o brasileiro passa grande parte do dia conectado não é mais um exagero. Pelo menos, é o que aponta um levantamento feito pela agência de marketing digital Shortlist. Segundo dados coletados, o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de países que mais passam tempo on-line diariamente.
São mais de 10 horas e 8 minutos por dia, ou 154 dias por ano, totalmente conectados às redes sociais, plataformas digitais e outros aplicativos disponíveis nos smartphones. Principalmente, porque com a pandemia o número de pessoas que precisaram trabalhar de casa ou de forma remota aumentou. Hoje, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet.
A justificativa para esses dados pode estar na quantidade de serviços disponíveis virtualmente. Seja em aplicativos de comida, seja na facilidade de transações bancárias, o brasileiro, hoje, tem a internet como um gasto fixo na renda mensal.

10 horas e 8 minutos

É O TEMPO QUE OS BRASILEIROS PASSAM DIARIAMENTE NA INTERNET SEGUNDO A AGÊNCIA SHORTLIST

82,7%

DOS DOMICÍLIOS BRASILEIROS TEM ACESSO À INTERNET DE ACORDO COM O IBGE
Foi por isso que o gestor hospitalar Eric Henrique Nunes decidiu contratar uma nova operadora de internet de fibra óptica, a Obvious Fibra, que acaba de chegar ao município da Serra, no Espírito Santo. Morador de Maringá, ele conta que, historicamente, não tinha uma boa relação com outras prestadoras desse serviço, mas sempre incluiu nas finanças do mês, porque, atualmente, é “impossível viver sem.”
“É uma experiência totalmente diferente. Adotei a Obvious Fibra há um mês na minha casa porque fui atraído pelo preço e pela possibilidade de pagar pelo meu cartão de crédito. Fui um dos primeiros do meu bairro a contratar o serviço, e o próprio dono me mandou uma mensagem agradecendo. Me senti muito bem tratado e percebi que o atendimento é bem mais preocupado em ser o mais humano possível”, relata.
Obvious Fibra
A Obvious Fibra utiliza redes neutras de fibra já existentes e, por meio de processos digitais, possibilita conectividade em milhões de casas Crédito: Obvious Fibra/Divulgação
Quem entrou em contato com Eric foi o CEO e fundador da operadora, Gonzalo Fernández Castro. Ele explica que a Serra foi escolhida como piloto capixaba devido à boa estrutura de fibra óptica, já disponível, e o perfil social e demográfico da região.
“Como você sabe, o brasileiro é louco por internet, mas o acesso à banda larga é muito ruim. Isso tem deixado o cliente muito insatisfeito porque, também, existe um problema de qualidade no país. A nossa proposta é entregar um serviço de altíssima qualidade, com um preço justo e de forma transparente. Mesmo que isso seja óbvio, no mercado não é. Assim que surgiu o nosso nome”, explica.
Ainda de acordo com Gonzalo, "obviamente um dos pilares da marca é o foco no cliente". Além da inovação tecnológica para atender ao cliente de forma diferenciada,  a Obvious Fibra utiliza redes neutras de fibra já existentes e, por meio de processos digitais, possibilita conectividade em milhões de casas. Isso permite oferecer o melhor preço possível para o cliente atrelado a boa qualidade.
De acordo com o CEO e fundador da operadora, Gonzalo Fernández Castro, é esperada abrangência nacional até o final do ano
De acordo com o CEO e fundador da operadora, Gonzalo Fernández Castro, a expectativa é que a empresa tenha abrangência nacional até o final do ano Crédito: Obvious Fibra/Divulgação
Com planos a partir de R$ 89,90, a Obvious Fibra oferece 500 mega de internet por mês para quem contratar 200 mega mensais, por um ano. A operadora também oferece um clube de descontos de até 60% em diferentes lojas on-line e pacotes de TV streaming. Quem ficou interessado pode consultar a disponibilidade da rede em sua região e preencher o cadastro no site
Além do lançamento na Serra, a marca também está presente na Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Gabriel da Palha e Nova Venécia. “Queremos ter abrangência nacional até o final do ano e nossas expectativas são de nos tornarmos uma grande marca no mercado. Nosso objetivo é utilizar essa tecnologia como diferenciação e democratizar o acesso dos brasileiros ao mundo digital”, finaliza.
De acordo com Gonzalo Fernández Castro,
De acordo com Gonzalo Fernández Castro, "obviamente um pilares da marca é o foco no cliente" Crédito: Obvious Fibra/Divulgação

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