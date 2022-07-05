Fábrica de aviões em Jaguaré quer montar aeronaves exclusivas no Brasil

O município de Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , é a mais nova sede de uma montadora de aviões, filial da empresa Sling Aircraft de Johannesburgo, na África do Sul. A montadora vai produzir modelos Sling de dois e quatro lugares, que serão distribuídos no território nacional. A cidade capixaba será a única a fabricar as aeronaves no país. A expectativa é que os modelos comecem a ser produzidos ainda em 2022.

A filial capixaba da Sling Aircraft foi instalada incialmente de forma provisória em São Mateus. No sábado (2) ocorreu a inauguração da sede oficial da empresa na localidade de Água Limpa, em Jaguaré. O evento contou também com a apresentação e demonstração do modelo do avião de dois lugares, que será produzido pela montadora.

Filial capixaba da Sling Aircraft foi instalada em Jaguaré. Crédito: Divulgação | Sling Aircraft

O Espírito Santo é o único estado brasileiro a ter uma filial da empresa sul-africana, que atua no desenvolvimento e produção de aeronaves há mais de 11 anos. O diretor executivo da filial, José Braz Nali explica a escolha pelo Estado.

“Foi uma escolha prática. Os sócios da empresa são de São Mateus, e por isso a escolha da região Norte. Além disso, o Estado está em uma ótima localização em relação ao eixo Rio-São Paulo, grandes economias para o setor”, afirma.

Com peças e fuselagem exportadas da África do Sul, além do modelo de dois lugares, um de quatro lugares também será montado no Estado. No entanto, para início da fabricação, o projeto dos modelos precisa passar pela avaliação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)