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Modelos Sling

Fábrica de aviões em Jaguaré quer montar aeronaves exclusivas no Brasil

Montadora instalada em Jaguaré, filial da empresa Sling Aircraft de Johannesburgo, aguarda autorização da Anac. Expectativa é que os modelos comecem a ser produzidos ainda em 2022
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 jul 2022 às 20:15

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 20:15

O município de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, é a mais nova sede de uma montadora de aviões, filial da empresa Sling Aircraft de Johannesburgo, na África do Sul. A montadora vai produzir modelos Sling de dois e quatro lugares, que serão distribuídos no território nacional. A cidade capixaba será a única a fabricar as aeronaves no país. A expectativa é que os modelos comecem a ser produzidos ainda em 2022.
A filial capixaba da Sling Aircraft foi instalada incialmente de forma provisória em São Mateus. No sábado (2) ocorreu a inauguração da sede oficial da empresa na localidade de Água Limpa, em Jaguaré. O evento contou também com a apresentação e demonstração do modelo do avião de dois lugares, que será produzido pela montadora.
Filial capixaba da Sling Aircraft foi instalada em Jaguaré.
Filial capixaba da Sling Aircraft foi instalada em Jaguaré. Crédito: Divulgação | Sling Aircraft
O Espírito Santo é o único estado brasileiro a ter uma filial da empresa sul-africana, que atua no desenvolvimento e produção de aeronaves há mais de 11 anos. O diretor executivo da filial, José Braz Nali explica a escolha pelo Estado.
“Foi uma escolha prática. Os sócios da empresa  são de São Mateus, e por isso a escolha da região Norte. Além disso, o Estado está em uma ótima localização em relação ao eixo Rio-São Paulo, grandes economias para o setor”, afirma.
Com peças e fuselagem exportadas da África do Sul, além do modelo de dois lugares, um de quatro lugares também será montado no Estado. No entanto, para início da fabricação, o projeto dos modelos precisa passar pela avaliação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
“O de dois lugares já tem o projeto pronto e está em aprovação do projeto junto com a Anac. Já o de quatro lugares ainda está em fase de desenvolvimento de projeto. Esperamos que a aceitação da agência, e a expectativa é que as produções comecem ainda este ano”, diz Braz.

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