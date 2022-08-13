Internet 5G está chegando ao ES: vale a pena trocar de celular?

O início das operações da internet 5G está prevista para chegar ao Espírito Santo no dia 29 de agosto deste ano, mas nem todos os modelos de aparelhos celulares são compatíveis com a nova rede homologada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Segundo a agência, os usuários devem conferir a lista de modelos antes de comprarem um novo celular. Ao todo, a rede 5G tem aparelhos habilitados para rodar na chamada rede standalone (SA), que é 5G puro e permite velocidades acima de 1 GB por segundo.
Além disso, há outras duas redes 5G. A principal delas é o 5G DSS, que usa a frequência do 4G e permite velocidades menores. Há ainda o 5G non standalone (NSA), que usa antenas 5G e centrais de rede do 4G.
Se somar as tecnologias SA, DSS e NSA, há até o momento 82 modelos que são compatíveis com a rede 5G. Mas só alguns modelos são aptos a rodar com o 5G puro (SA).
O QUE DIZEM ESPECIALISTAS
Para o doutor em Telecomunicações e engenheiro eletricista Jessé Gomes, à princípio a compra de novos equipamentos só vale a pena se a pessoa realmente tiver recursos financeiros porque, mesmo com o aparelho novo, ela pode não viver essa nova experiência de uso.
“Inicialmente, a cobertura da internet 5G não vai ser tão ampla. Ou seja, não vai pegar em toda a cidade de Vitória. Isso porque os custos para as operadoras seria muito alto. Para elas, vale a pena instalar a tecnologia apenas em locais populosos, onde a demanda é garantida, e não em locais onde não tem demanda”, explica.
O engenheiro também salienta que os aparelhos compatíveis com a tecnologia 5G terão um impacto inflacionário por trazerem uma tecnologia nova para o país.
“Uma tecnologia nova, onde a maioria dos produtos são importados, tende a ser mais cara. A expectativa é que, aos poucos, esse sinal chegue a outros municípios e se expanda em todo o Brasil. Mas, enquanto isso não acontecer, vai contribuir para a alta dos preços dos celulares”, comenta.
Para o engenheiro da computação, Otávio Lube, uma dica para os usuários que querem ter uma experiência com a internet 5G até o final de 2022 é ficar atento às promoções previstas.
“Não apenas como especialista, mas como consumidor, a minha sugestão é esperar promoções que vão acontecer até o final do ano. Liquidações da Black Friday, Natal e outras. Provavelmente, as marcas vão oferecer boas oportunidades”, orienta.
Enquanto os aparelhos 5G ficam mais caros, por outro lado, a tendência é que os aparelhos com tecnologia 4G diminuam de valor.
“Assim como 2G e o 3G, os aparelhos 4G, em um futuro próximo, ficarão obsoletos. No momento, com a chegada do 5G, o preço deles vai ficar mais acessível. Isso porque a tendência é que os dispositivos sejam fabricados com essa nova tecnologia daqui pra frente no Brasil”, finaliza.
APARELHOS COMPATÍVEIS COM A INTERNET 5G
APPLE
- iPhone SE
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12 pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
SAMSUNG
- Galaxy ZFold3 5G
- Galaxy ZFlip3 5G
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S22 5G
- Galaxy S22+ 5G
- Galaxy S22 Ultra 5G
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy M53 5G
- Galaxy ZFold3 5G
- Galaxy ZFlip3 5G
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S22 5G
- Galaxy S22+ 5G
- Galaxy S22 Ultra 5G
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy M53 5G
MOTOROLA
- Motorola Edge 30 pro 5G
- Motorola Edge 30 5G
- Motorola Edge 20 5G
- Moto g200 5G
- Moto g82 5G
- Moto g62 5G
- Motorola Edge 20 Pro 5G
- Motorola Edge 20 Lite 5G
- Moto g71 5G
- Lenovo Legion Phone Duel
- Moto g50 5G
- Motorola Edge 5G
- Moto G100 5G
- Moto g 5G PLUS
- Moto G 5G
XIAOMI
- Redmi Note 10 5G
- POCO M3 Pro 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- POCO M4 Pro 5G
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Lite
ASUS
- Zenfone 8 Flip
- Zenfone 8
- Zenfone 7
- ROG Phone 5s
- ROG Phone 5
- ROG Phone 3
REALME
- realme GT Master Edition
- realme 8 5G
- realme 7 5G
- realme GT 2 Pro
- realme 9 Pro+
HDM GLOBAL
- Nokia G50
LENOVO
- Lenovo Legion Phone Duel
POSITIVO
- Zero 5G
TCL MOBILE
- TCL 20 Pro 5G